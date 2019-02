Avrupa'da helal et Avrupa'dan helal et kararı Avrupa Adalet Divanı, İslami usullere göre kesilen hayvanların et ürünlerinde AB'nin organik ürünlerinde kullandığı ‘Bİo’ veya ‘Organik’ etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.

Haber Merkezi 27 Şubat 2019, 11:02 Son Güncelleme: 27 Şubat 2019, 11:10 IHA