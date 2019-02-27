Dünya Avrupadan helal et kararı
AVRUPA

Avrupa'da helal et

Avrupa'dan helal et kararı

Avrupa Adalet Divanı, İslami usullere göre kesilen hayvanların et ürünlerinde AB'nin organik ürünlerinde kullandığı ‘Bİo’ veya ‘Organik’ etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.

Haber Merkezi IHA
Avrupa Adalet Divanı
Avrupa Adalet Divanı

Fransız Hayvan Koruma Örgütü’nün İslami usullere göre kesilen hayvanların organik ürün olmadığı konusunda mahkemeye başvurması üzerine Fransız makamları da davayı Avrupa Adalet Divanı'na (ECJ) taşıdı.

Avrupa Adalet Divanı, hayvanların refahının organik ette önemli bir rol oynadığını, İslami usulde bıçakla kesilmesi yüzünden hayvanların acı çektiğini ve bu yüzden işlemin organik standartlarından uzak olduğuna hükmetti.

Gerekçe bıçakla kesilmesi

Mahkeme, bıçakla kesimin Avrupa standartlarına göre hijyenik olmadığı gerekçesiyle İslami usullere uygun kesilen hayvanların et ürünlerinde AB'nin organik ürünlerinde kullandığı ‘bio’ veya ‘organik’ etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.

Organik ürünlerde hayvanın refahı önemli maddelerden birisini oluşturuyor.

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