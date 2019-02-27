Koşucu başörtüsü ırkçılık kurbanı

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararın "görülmemiş tehditler" ve "hakaret dalgası" sonrası alındığı belirtildi. Fransız kamuoyunda tartışma oluşturan ürün, bazı politikacılar tarafından ülkenin laik değerlerine aykırı bulundu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre hatta bazı siyasetçiler Decathlon markasının boykot edilmesi görüşünü dahi savundu.

Dünya genelinde birçok ülkede mağazaları yer alan Decathlon, Fas'ta hali hazırda bu ürünü satıyordu.

Şirketin sözcüsü kararla ilgili olarak, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu ürünü Fransa'da satışa sunmama kararı aldık" dedi.

Fransız şirket, satış noktalarındaki bazı çalışanlarının hakaret ve hatta fiziki tehdide maruz kaldığını da duyurdu.

MACRON'UN SÖZCÜSÜ DE BOYKOTU SAVUNDU

Sağlık Bakanı Agnès Buzyn de RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ürünün yasak olmadığını belirttikten sonra "bir Fransız firmasının başörtüsü reklamı yapmasını istemezdim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un parti sözcüsü olan Aurore Bergé de boykot kararını savundu ve "Değerlerimize karşı gelen bir markaya ne kadın ne de bir vatandaş olarak artık güvenemem" dedi.

Twitter üzerinden Bergé'ye yanıt veren Decathlon firması ise "Bizim amacımız çok basit: uygun olmayan spor kıyafeti ile koşmaya çalışan başörtülü kadınlara, önyargısız bir şekilde bir ürün sunmak" mesajını paylaştı.

Fransa'da Müslüman kadınların kıyafetleri ile ilgili tartışmalar, daha önce de ülke geneline yayılmıştı.

Ülkede 2004 yılından bu yana başörtüsü devlet okullarında ve kamu binalarında yasak durumda bulunuyor.

FOTOĞRAF 7 Karadeniz halkı tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, yeni çeşitlerle ilgi çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz, nar, çilek ve kavun gibi meyvelerin turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar, hayatlarında ilk kez gördükleri meyve turşularını tatmak istediklerini söyledi. 15’i meyveden 65 çeşit turşu yaptıklarını belirten işletme sahibi Zakir Tozlu, “Tezgahımızda 15’i meyve olmak üzere toplam 65 çeşit turşumuz var. Turşuları sirke ile yapıyoruz. Meyvelerden muz, kamkat, çilek, ayva, nar, mandalina, hurma, kuşburnu, elma, kavun, armut ve daha birçok meyveden turşu yaptık. Daha fazla çeşit için üstünde çalışıyoruz. Vatandaşlar meyve turşularını görünce şoke oluyorlar. Karadeniz halkı turşuyu seviyor. Meyve turşularına da ilgi gösteriyorlar. En çok limon, ayva ve kamkata ilgi gösteriyorlar dedi. Turşu fiyatlarının 10 ile 40 TL arasında değiştiğini belirten Tozlu, Büyük kavanoz halinde muzu 50’den, kamkatı da 100 liradan satıyoruz. Fiyatlar meyvelerin pahalılık oranlarına göre değişiyor. Normal lahana turşusu nasıl yeniyorsa, meyve turşuları da aynı şekilde yeniliyor. Turşularda koruyucu madde ya da kimyasal koruyucu bulunmuyor. Hangi kültür ve geleneklerle turşularımızı yapıyorsak, meyvelerimizi de o şekilde turşu yapıyoruz. Bu turşular hamileler, hastalar ya da meraktan dolayı ilgi görüyor” diye konuştu. İlk defa bazı meyvelerin turşusunu gördüklerini belirten vatandaşlar ise “Muzun, mandalinanın, çileğin ve narın turşusunu ilk defa gördük. Bunların da turşusu olur mu dedik. Bu lezzetleri tatmakta fayda var” şeklinde konuştu. Her şeyin turşusu çıktı Samsun'da bir turşucu nar, muz, çilek ve kavunun da bulunduğu 65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu.

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FOTOĞRAF 15 2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu. Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak. İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.) b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır. İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.



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