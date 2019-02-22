İslam okulları Hollanda’nın en iyisi

Hollanda’da İslam okulları, ilkokul son sınıfta yapılan seviye tespit sınavında tüm ilkokullar arasında üst üste beşinci kez en başarılı okullar arasında yer aldı. RTL Haber tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkedeki İslam okulları, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın (OCW) onayladığı ilkokul son sınıf öğrencilerini kapsayan ve bütün okullar tarafından yapılan seviye tespit sınavında, 2018 yılında ortalama 7,4 ile en yüksek puanı aldı.

BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL

Ülkede yaklaşık 6 bin ilkokul arasında ilk 10’da yer alan Leerdam’daki El Boukhari İslam okulu 5’inci, Maastricht’teki El Habib İslam okulu 9’uncu ve Amersfoort’taki Bilal İslam okulu ise 10’uncu oldu. Araştırma, ülkedeki tüm ilkokullarda son üç yılda yapılan seviye tespit sınavları karşılaştırılarak değerlendirildi. İslam Okulları Federasyonu (İSBO) Başkanı Gökhan Çoban, İslam okullarının 5 yıldır en başarılı olmasının tesadüf olmadığını belirtti. Çoban, “Okullarımızda öğretmenlerimiz büyük çaba gösteriyor fakat çocuklara normal müfredatın dışında din ve ahlak eğitimi ile saygı ve sevgiyi de aşılıyoruz. Bunun neticesinde öğrencilerin seviye tespit sınavında yüksek puan aldığını görüyoruz” dedi.





12 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ VAR

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı İslam okulları, diğer okullar ile aynı müfredata sahip bulunuyor. Ülke genelindeki 53 İslam okulunda 12 bin 500 civarında öğrenci eğitim görüyor. İslam okulları, İslam kimliği ile kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.