Dünya İslam okulları Hollandanın en iyisi
AVRUPA

İslam okulları Hollanda’nın en iyisi

Hollanda’daki İslam okulları, ilkokul son sınıfta yapılan seviye tespit sınavında tüm ilkokullar arasında üst üste beşinci defa en başarılı okullar oldu. İslam Okulları Federasyonu Başkanı Gökhan Çoban, “Çocuklara normal müfredatın dışında din ve ahlak eğitimi ile saygı ve sevgiyi de aşılıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hollanda’da İslam okulları, ilkokul son sınıfta yapılan seviye tespit sınavında tüm ilkokullar arasında üst üste beşinci kez en başarılı okullar arasında yer aldı. RTL Haber tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkedeki İslam okulları, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın (OCW) onayladığı ilkokul son sınıf öğrencilerini kapsayan ve bütün okullar tarafından yapılan seviye tespit sınavında, 2018 yılında ortalama 7,4 ile en yüksek puanı aldı.

BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL

  • Ülkede yaklaşık 6 bin ilkokul arasında ilk 10’da yer alan Leerdam’daki El Boukhari İslam okulu 5’inci, Maastricht’teki El Habib İslam okulu 9’uncu ve Amersfoort’taki Bilal İslam okulu ise 10’uncu oldu. Araştırma, ülkedeki tüm ilkokullarda son üç yılda yapılan seviye tespit sınavları karşılaştırılarak değerlendirildi. İslam Okulları Federasyonu (İSBO) Başkanı Gökhan Çoban, İslam okullarının 5 yıldır en başarılı olmasının tesadüf olmadığını belirtti. Çoban, “Okullarımızda öğretmenlerimiz büyük çaba gösteriyor fakat çocuklara normal müfredatın dışında din ve ahlak eğitimi ile saygı ve sevgiyi de aşılıyoruz. Bunun neticesinde öğrencilerin seviye tespit sınavında yüksek puan aldığını görüyoruz” dedi.


12 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ VAR

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı İslam okulları, diğer okullar ile aynı müfredata sahip bulunuyor. Ülke genelindeki 53 İslam okulunda 12 bin 500 civarında öğrenci eğitim görüyor. İslam okulları, İslam kimliği ile kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.

Irkçı Wilders'ten İslamofobik istek: Camiler ve İslam okulları kapansın
DÜNYA
Irkçı Wilders'ten İslamofobik istek: Camiler ve İslam okulları kapansın
/**/
Seçmenle dalga geçiyorlar

Seçmenle dalga geçiyorlar

​Aday oldukları partiler ve afişlerin sürekli değişmesi seçmenin de kafasını karıştırdı.
Adres netleşiyor

Adres netleşiyor

​4. Hava Karacılık Okulu'nun Trakya'da taşınacağı yer için iki bölge öne çıkıyor.
200 asker kalacak

200 asker kalacak

​Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Gönüllere girdik

Gönüllere girdik

​AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz yeni dönem projelerini, Yeni Şafak'a anlattı.
Yüzde 12 büyüdü

Yüzde 12 büyüdü

​Türkiye'nin borsada tek halka açık limanı olan Trabzon Limanı, yatırımcısını memnun ediyor.
Suriye'yi görüştüler

Suriye'yi görüştüler

Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde önemli kararlar aldı.
Riskli binalartehdit boyutunda

Riskli binalartehdit boyutunda

Her 100 binadan 30'unun yenilenmesi gerekiyor.
Hakem mağduru

Hakem mağduru

​F.Bahçe'den sonra G.Saray da Avrupa'ya veda etti.

Brezilya sınırını kapatıyor

Brezilya sınırını kapatıyor

Maduro, kapatma kararını halkı korumak için aldı.
'Serdar' turuelimizden aldı

'Serdar' turuelimizden aldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.
Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Soyer'in Erbakan hakkında hazırladığı iddianame ortaya çıktı.
31 Mart beka seçimidir

31 Mart beka seçimidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de önemli mesajlar verdi.
Vatikan'da 'taciz' zirvesi

Vatikan'da 'taciz' zirvesi

​Papa 190 din adamını çağırarak tek tek uyardı.
Beni dışladı

Beni dışladı

​F.Bahçeli kaleci: Umarım bu yaz ayrılırım.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.