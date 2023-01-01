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Dünya
Avustralya'da Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
Avustralya Tenis Federasyonu, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki müsabakalarda Rusya ve Belarus bayraklarını yasakladı.
12:56 . 17/01/2023 Salı
AA
Avustralya, Rusya ve Belarus bayraklarını yasakladı

Avustralya, Rusya ve Belarus bayraklarını yasakladı

Avustralya Tenis Federasyonu, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki müsabakalarda Rusya ve Belarus bayraklarına izin vermedi.

Federasyon, Ukraynalı tenisçi Kateryna Baindl ile Rus tenisçi Kamilla Rakhimova arasında geçen müsabaka esnasında Rus taraftarlarının saha kenarına bayrak açması nedeniyle çıkan olayların ardından politika değişikliğine gitti.

Federasyon, yaptığı açıklamada, turnuva kapsamındaki karşılaşmalarda Rusya ve Belarus bayraklarının açılmasına yasak getirildiği vurgulanırken
"Tenisin tadını çıkarmak ve mümkün olan en iyi ortamı sağlamak için oyuncular ve taraftarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

Yerel bir gazeteye konuşan Ukraynalı taraftar, Rus taraftarların oyunculara yakın olduğuna dikkat çekerek, saha kenarındaki Rusya bayrağın Ukraynalı tenisçiye sataşmak maksadıyla asıldığını iddia etti.

Aynı yerel gazeteye konuşan bir Rus taraftar ise alay etmek veya saygısızlık yapmak gibi bir maksatlarının olmadığını, sadece destek olmak için geldiklerini ifade etti.

Baindl ile Rakhimova’nın mücadelesinde yaşanan olayın ardından Ukrayna’nın Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko da sosyal medya paylaşımında, yaşanan olayı kınayarak federasyonu harekete geçmeye davet etti.

Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı Jancinta Allan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle insan haklarını ihlal ettiğini ve Belarus’un da işgale tam destek verdiğini söyleyerek bayrak yasağını destekledi.

Rusya ve Belarus beyaz bayrak altında mücadele ediyor

Avustralya Açık Turnuvası'nda Rusya ve Belarus'un oyuncuları tarafsız beyaz bayrak altında mücadele ederken, 2022'de Wimbledon’da da oynamaları tamamen yasaklanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana birçok spor dalında Rusya ve Belaruslu sporcular tarafsız bayrak altında yarışıyor.

Federasyon, turnuva başlangıcında herhangi bir olaya yol açmadığı sürece her iki ülke taraftarlarının sporcularına destek için bayrak açmalarına izin verildiğini açıklamıştı.


#Avustralya
#Avustralya Açık
#Belarus
#Rusya
40 dakika önce
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Avustralya'da Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
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