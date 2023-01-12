Avustralyalı siyasetçi Perrottet'ten 'Nazi üniforması' özrü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Başbakanı Dominic Perrottet, gençliğindeki bir doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini kabul ederek özür diledi.

"Korkunç bir hata"

Perrottet 21. doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini açıkladı.

Bunun genç ve safken yapılmış korkunç bir hata olduğunu belirten Perrottet, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım şeyden çok utanıyorum. O yaşta, o üniformanın anlamının ağırlığını anlamadım."

"Bunun özellikle Yahudi cemaati üyeleri, soykırımdan sağ kurtulanlar, gaziler ve ailelerinde sebep olacağı incinme ve acı için gerçekten üzgünüm."

Üniformayı giydiği bir fotoğrafının olup olmadığını bilmediğini aktaran Perrottet, açıklamayı, fotoğrafın yayınlanmasını engellemek için yaptığı iddialarını reddetti.

Dominic Perrottet, özür dilemek için eyaletteki Yahudi liderlerle de temasa geçtiğini sözlerine ekledi.

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