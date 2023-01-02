Dünya Avustralyada iki helikopter havada çarpıştı 4 kişi yaşamını yitirdi
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Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Avustralyada iki helikopter havada çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Avustralya Queensland

Avustralya'nın Queensland eyaletinde iki helikopter havada çapıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi 12 kişi ise yaralandı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Queenslandlı emniyet yetkilisi Gary Worrell, eyaletin Gold Coast kentinin Main Beach sahilinde yerel saatle 13.59'da iki helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.

Worrell, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Queenslandlı yetkililerin açıklamasında, kazanın Seaworld Tema Parkı yakınlarında meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, kazada ölen ve ağır yaralananların hepsinin aynı helikopterden olduğu belirtildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kazaya karışan ve üzerinde Seaworld logosu bulunan helikopterin başarıyla indiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Açıklamada, sürücü ve yayalara bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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