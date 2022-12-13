Dünya Avustralyada 2 polis ve 1 sivili öldüren saldırganlar etkisiz hale getirildi
OKYANUSYA

Avustralya'da 2 polis ve 1 sivili öldüren saldırganlar etkisiz hale getirildi

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Queensland eyaletinin Wieambilla bölgesinde kayıp ihbarı üzerine olay yerine giden polis ile silahlı saldırganlar arasında, dün yerel saatle 16.45'te çatışma yaşandı. Çatışmada 2 polis ve 1 sivilin öldürülmesinin ardından bölgeye özel kuvvetlerin konuşlandırılmasıyla yerel saatle 22.30'da ikinci çatışma meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Avustralyada 2 polis ve 1 sivili öldüren saldırganlar etkisiz hale getirildi
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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Queensland eyaletinin Wieambilla bölgesinde kayıp ihbarı üzerine olay yerine giden polis ile silahlı saldırganlar arasında, dün yerel saatle 16.45'te çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 polis ve 1 sivilin öldürülmesinin ardından bölgeye özel kuvvetlerin konuşlandırılmasıyla yerel saatle 22.30'da ikinci çatışma meydana geldi.

Çatışmada 2 erkek ve 1 kadın öldürüldü.

Queensland Polis Komiseri Katarina Carroll, öldürülenlerin 3'ünün de suçlu olarak değerlendirildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Wieambilla'da yaşananlar korkunç. Görevde hayatını kaybeden Queensland polis memurlarının aileleri ve arkadaşları için yürek burkan bir gün. Herkese başsağlığı diliyorum. Avustralya sizinle yas tutuyor" ifadelerini kullandı.

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