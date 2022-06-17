Avustralyalı emekliler yaşam pahalılığından muzdarip: Evde meşale ile dolaşıyorlar
Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan emekliler yaşam pahalılığından dolayı evlerinde bazı kısıtlamalara gittiklerini söyledi. Emekli Jean ve Terry Short çifti geceleri ışıkları açmak yerine bir meşale kullandıklarını vurgularken, Jeffrey O'Brien ise su faturalarının fazla artmasından korktuğu için haftada sadece iki kez duş aldığını belirtti.
Avustralya'daki emekliler fazla faturalarla başa çıkmak için öğünlerini ve duşlarını atlamak zorunda kalıyor. Sydney'in güneyindeki Caringbah banliyösünde yaşayan 64 yaşındaki emekli Jeffrey O'Brien, Avustralya'nın en büyük ikinci televizyon kanalı Channel Nine'a kirayı ödedikten sonra hayatta kalmak için haftada 300 doların biraz altında bir parası olduğunu ve su faturalarından korktuğu için duş süresini kısalttığını söyledi.