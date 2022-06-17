Avustralyalı emekliler yaşam pahalılığından muzdarip: Evde meşale ile dolaşıyorlar

Avustralya'daki emekliler fazla faturalarla başa çıkmak için öğünlerini ve duşlarını atlamak zorunda kalıyor. Sydney'in güneyindeki Caringbah banliyösünde yaşayan 64 yaşındaki emekli Jeffrey O'Brien, Avustralya'nın en büyük ikinci televizyon kanalı Channel Nine'a kirayı ödedikten sonra hayatta kalmak için haftada 300 doların biraz altında bir parası olduğunu ve su faturalarından korktuğu için duş süresini kısalttığını söyledi.

Jeffrey O'Brien

FOTOĞRAF 6 California'nın en yoğun yerleşim alanı olan Los Angeles'ta Belediye Başkanı Eric Garcetti, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin (LADWP) acil su koruma planının 3. aşamaya taşınacağını, dış mekan sulama günlerinin sayısını üçten ikiye düşürülmesi gerektiğini açıkladı.<br><br> Garcetti, \"Çocuklarımızın ve torunlarımızın musluğu güvenle kullanabilmelerini istiyorsak şimdiye kadar yapılmış olan çözümleri ikiye katlamalıyız.\" ifadesini kullandı.<br><br> Los Angeles Belediyesi, sakinlerinden, günlük su kullanımlarını en az 26 litre azaltmasını isterken bunun duş süresini 4 dakikayla sınırlamak, diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmakla mümkün olabileceğini belirtti.<br><br> LADWP, değişikliklerle ilgili farkındalığın yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için bir sosyal yardım ve eğitim kampanyası başlatacağını, denetimleri artıracağını duyurdu.<br><br> Los Angeles'ta 1 Haziran'da yürürlüğe girecek zorunlu uygulamaya göre, sakinler çim ve bahçe gibi dış mekan sulamalarını haftanın sadece iki günü, saat 09.00 ile 16.00 arası yapabilecek.<br><br> Daha önceden alınan kurallara göre, şehirde dış mekan sulama süresi normal başlıklarda 8, tasarruflu başlıklarda 15 dakika ile sınırlı.<br><br> ABD'de kuraklık alarmı: Duş süresinin dört dakikaya indirilmesi istendi ABD'nin California eyaletinde yaşanan kuraklık nedeniyle yeni su kısıtlamalarına gidildi, banyo yapacakların duş süresini 4 dakika ile sınırlandırması istendi. BiP'te paylaş

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65 ve 72 yaşındaki Jean ve Terry Short ise hayat pahalılığından şikayet ederek şunları kaydetti:

"Elektrik fiyatları nedeniyle ısıtıcıyı açmaya çok korkuyoruz. Geceleri ışıkları açmak yerine, bir meşale kullanıyoruz."

DÜNYA İngiltere'de hayat pahalılığı etkisini artırıyor