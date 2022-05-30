Ekonomi İngilterede enflasyon ve hayat pahalılığı krizi Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
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İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir

İngiltere'deki fitness endüstrisine yönelik, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle yıl sonuna kadar yok olabileceği uyarısı geldi. Uzmanlar, 2019'dan bu yana ülkedeki elektrik fiyatlarının yüzde 100'den yüzde 150'ye yükseldiğini, bunun da yıl sonuna kadar ciddi kapanmalara yol açabileceğini hesaplıyor.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
Foto/arşiv

Financial Times'ta yer alan habere göre, elektrik fiyatlarındaki hızlı artış, fitness kulübü sahiplerini çalışma saatlerini azaltarak, havuzlarındaki sıcaklıkları düşürerek ve tam aydınlatmayı bırakarak tasarruf etmeye zorluyor.

Ayrıca, spor salonuna gidenlere son zamanlarda kulüp duşlarında harcadıkları zamanı azaltmaları tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, 2019'dan bu yana ülkedeki elektrik fiyatlarının yüzde 100'den yüzde 150'ye yükseldiğini, bunun da özellikle COVID-19 pandemisi karantinaları sırasında fitness merkezlerinden borç yükümlülüklerinin artmasına yol açtığını ve yıl sonuna kadar kapanmalarına yol açabileceğini hesaplıyor.

Analistler, artan elektrik fiyatları nedeniyle İngiltere havuzlarını ısıtmanın maliyetinin, 2019'daki 631 milyon dolar seviyesinden yıl sonuna kadar iki katından fazla artarak 1,58 milyar dolara yükselebileceğini hesapladı.

Fitness ve yüzme kuruluşu UKActive tarafından yapılan bir ankete göre, bir spor salonunun her 10 sahibinden yaklaşık dokuzu, önümüzdeki altı ay içinde sağladıkları bir dizi hizmeti kesmek zorunda kalacak ve bunların üçte ikisi personeli azaltacak.

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