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Dünya Ayasofya kararı Avusturyayı korkuttu On yıl sonra biz de aynı şeyleri yaşamayalım
AVRUPA

Ayasofya kararı Avusturya'yı korkuttu: On yıl sonra biz de aynı şeyleri yaşamayalım

Ayasofya'nın ibadete açılması için geri sayım başladı. 86 yıl sonra 24 Temmuz'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandıran tarihi yapının cami olması Batı'yı çıldırttı. Durumu hazmedemeyerek hadsiz açıklamalar yapan son ülke Avusturya oldu. Avusturya Özgürlük Partisi sosyal medyada "Radikal İslamcılığa karşı mücadele kararlı eylem gerektirir. Tıpkı Hristiyan Ayasofya'nın bugün cami haline gelmesi gibi, Aziz Stephen Katedrali de 10 yıl sonra aynı akıbeti yaşamamalı” notuyla bir afiş yayınladı.

Haber Merkezi Diğer
Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.
Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.

Ayasofya geçtiğimiz hafta Danıştay 10. Dairesi, kararıyla cami statüsünü geri kazanmıştı. ABD'den Yunanistan'a, Fransa'dan Kıbrıs'a kadar birçok ülke bu karara tepki gösterdi. Son olarak o ülkelere Avusturya da katıldı. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkan Yardımcısı Dominik Nepp, sosyal medyadan Ayasofya ile ilgili paylaşım yaptı.

Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN International'a Ayasofya açıklaması
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN International'a Ayasofya açıklaması

Her dilden dua aldık: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi
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Her dilden dua aldık: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi

Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı
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Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı

Yapılan paylaşımda, “Radikal İslamcılığa karşı mücadele kararlı eylem gerektirir. Tıpkı Hristiyan Ayasofya'nın bugün cami haline gelmesi gibi, Aziz Stephen Katedrali de 10 yıl sonra aynı akibeti yaşamamalı” notuyla bir afiş yayınladı.

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
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Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.

Her dilden dua aldık: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi
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Her dilden dua aldık: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi

İslamofobik paylaşımlar

Daha önce başörtülü kadınalarla ilgili ırkçı fadeleriyle tanınan FPÖ’nün Viyana yetkilisi Dominik Nepp de Twitter hesabından Ayasofya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili birçok paylaşımda bulundu.

"Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırır"

Daha önce Ayasofya'nın statüsü hakkındaki kararı eleştiren Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, derin üzüntü duyduğunu ve kararın Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırdığını ifade etmişti.

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