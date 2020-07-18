Ayasofya kararı Avusturya'yı korkuttu: On yıl sonra biz de aynı şeyleri yaşamayalım

Ayasofya geçtiğimiz hafta Danıştay 10. Dairesi, kararıyla cami statüsünü geri kazanmıştı. ABD'den Yunanistan'a, Fransa'dan Kıbrıs'a kadar birçok ülke bu karara tepki gösterdi. Son olarak o ülkelere Avusturya da katıldı. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkan Yardımcısı Dominik Nepp, sosyal medyadan Ayasofya ile ilgili paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda, “Radikal İslamcılığa karşı mücadele kararlı eylem gerektirir. Tıpkı Hristiyan Ayasofya'nın bugün cami haline gelmesi gibi, Aziz Stephen Katedrali de 10 yıl sonra aynı akibeti yaşamamalı” notuyla bir afiş yayınladı.
İslamofobik paylaşımlar
Daha önce başörtülü kadınalarla ilgili ırkçı fadeleriyle tanınan FPÖ’nün Viyana yetkilisi Dominik Nepp de Twitter hesabından Ayasofya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili birçok paylaşımda bulundu.
Erdogans Spitzel und eine eigene App dafür. Unpackbar was in Österreich abgeht. Und #Nehammer ist mal wieder im Schlafmodus. Diese "Bereicherung" brauchen wir in Wien nicht. #Abflug https://t.co/ekgesYekiH
Erdogans Spitzel und eine eigene App dafür. Unpackbar was in Österreich abgeht. Und #Nehammer ist mal wieder im Schlafmodus. Diese "Bereicherung" brauchen wir in Wien nicht. #Abflug https://t.co/ekgesYekiH— Dominik Nepp (@DominikNepp) July 14, 2020
Und in 50 Jahren wird dann der Stephansdom zur Moschee? Nur die FPÖ steht gegen den radikalen Islam. https://t.co/C71EgRqqhD
Und in 50 Jahren wird dann der Stephansdom zur Moschee? Nur die FPÖ steht gegen den radikalen Islam. https://t.co/C71EgRqqhD— Dominik Nepp (@DominikNepp) July 11, 2020
Türkise Bluffpolitik. Von Nulltoleranz reden, mehr Zuwanderung wollen, bei Erdogan um Hilfe betteln. Nur die FPÖ steht seit Jahrzehnten gegen ethnische Konflikte und Islamisierung. https://t.co/lZhWVrGwiw
Türkise Bluffpolitik. Von Nulltoleranz reden, mehr Zuwanderung wollen, bei Erdogan um Hilfe betteln. Nur die FPÖ steht seit Jahrzehnten gegen ethnische Konflikte und Islamisierung. https://t.co/lZhWVrGwiw— Dominik Nepp (@DominikNepp) June 30, 2020
"Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırır"
Daha önce Ayasofya'nın statüsü hakkındaki kararı eleştiren Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, derin üzüntü duyduğunu ve kararın Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırdığını ifade etmişti.