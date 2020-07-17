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Dünya Karadağda Ayasofyanın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı
AVRUPA

Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karadağ'daki camilerde şükür secdesi yapıldı. Ayrıca Ayasofya kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde ise sela okundu.

Haber Merkezi AA
Ayasofya kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde sela okundu.
Ayasofya kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde sela okundu.

Karadağ İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) önceki gün aldığı karar doğrultusunda bugün ülke genelindeki camilerde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı.

Ayasofya kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde ise sela okundu.

  • Karadağ İslam Birliğinden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'yı kendi parasıyla satın aldığına dikkati çekilerek, "Ayasofya kimsenin elinden zorla alınıp camiye dönüştürülmemiştir, belli bir fiyat karşılığında satın alınmış, ardından vakfedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Filistinliler Türk Konsolosluğunda: Kudüs de Ayasofya da İslamındır
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Aralarında Kudüs’ün kanaat önderlerinin de bulunduğu bir grup Filistinli, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğunu önünde bir araya geldi.
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Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ayasofya Camii’nin fotoğraflarını taşıyan grubu, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer kapıda karşıladı.
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Gruptaki El-Halil Aşiretleri Sözcüsü Vedi el-Cabari, yaptığı açıklamada geçen hafta Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan bir grubun Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk Bayrağı yakmasına tepki gösterdi.
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Cabari, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını desteklediklerini, bunun Müslümanların hakkı olduğunu vurguladı.
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Öte yandan Kudüs’ün önde gelenlerinden Şeyh Nureddin er-Recebi de Bugün burada bulunmamızın sebebi Türkiye halkının ve liderinin Ayasofya’yı ibadete açma kararına destek vermektir. dedi.
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Şeyh Recebi, Ayasofya kararının doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, buna karşı çıkanların Kudüs ve Filistin’i temsil etmediğini söyledi.
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Grup, Büyükelçi Demirer ile toplu fotoğraf çektirdikten sonra Başkonsolosluktan ayrıldı.
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Filistinliler Türk Konsolosluğunda: Kudüs de Ayasofya da İslamındır
Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması münasebetiyle destek ziyaretinde bulundu.


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