Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı

Hayat

Yıllardır TRT'de görev yapan çalışanlardan Sözcü'nün yalan haberine büyük tepki

TRT’de personel fazlası olduğu gerekçesiyle 2 bin kişi emekli edildi ancak onların yerine 3 bin kişi işe alındı" gibi daha önce TRT tarafından kamuoyu açıklamasıyla yalanlanan iddialara köşesinde yer veren Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun "Kapat TRT’yi, düşür vergileri" başlıklı yazısına TRT çalışanlarından sert tepki geldi. TRT çalışanları, halihazırda çalışmakta olan binlerce “taşeron” personelin, TRT kadrosuna geçirilerek haklarının korunduğunu, bu personelin daha iyi şartlarda kurum bünyesine alındığını ifade etti.