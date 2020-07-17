Her dilden dua aldık: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Erbaş, “Ne kadar hamd etsek azdır. Zira bizim çocukluğumuzdan itibaren gençliğimiz hep Ayasofya’nın açılma umudu ile geçti. ‘Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganı bizim dilimizden hiç eksik olmadı. Hakikaten hayatımızda duyduğumuz en güzel müjdelerden birisi oldu bizim için” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş protokolü imzaladı.

AYASOFYA’NIN DİRİLİŞİ

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararın verildiği andan itibaren cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağı24 Temmuz’a kadar hızlı bir çalışma içerisine girdiklerini belirten Erbaş, “Tabii milletimizin beklentisini güzel bir açılışla karşılamak istiyoruz. Ayasofya’nın dirilişi, diyoruz biz buna. Bu dirilişte yer almak hakikaten bizim için onur vericidir, iftihar tablosudur” diye konuştu.

OYNAT 03:09 Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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İLİM MERKEZİ OLACAK

Ayasofya’nın cami olarak içerisinde kesintisiz 481 yıl ibadet edildiğini belirten Erbaş, bu süre içerisinde çok büyük değişimler geçirdiğine dikkat çekti. Erbaş, şunları söyledi: “Bugün Türkiye, yüzde 99’a varan Müslüman nüfusa sahip. Oran itibariyle bakıldığında fethedildiğinde İstanbul’da bugünkü kadar Müslüman yoktu. Belki Müslümanlar ile Hristiyanların oranı birbirine eşitti. Buna rağmen Ayasofya, fethin bir sembolü olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüş. Ayasofya

4 minaresiyle tamamen bir İslam mabedi görüntüsüne kavuşmuştur. Etrafında yapılan medreselerle İstanbul’un ilk üniversitesi diyebileceğimiz üniversite orada kurulmuş ve çok büyük ilim adamları yetişmiştir. İnşallah içinde ders veren hocalarıyla, kürsü dersleriyle, cami dersleriyle yine o eski ihtişamlı anlarına, ilim yuvası, ilim merkezi anlarına yeniden kavuşur diye düşünüyoruz.”

İMAM VE MÜEZZİNLER YABANCI DİL BİLECEK

Ayasofya

Erbaş, Ayasofya’da görevlendirilecek 2 imam ve 4 müezzinle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Öncelikle kıraat notasında İstanbul’un en iyi kârileri yani okuyucularından olacak. İlmi kapasitesi mümkün olduğunca üst seviyede olacak. Yani İstanbul’da görev yapan hocalarımızın en iyilerini seçip orada görevlendireceğiz. Bunu hem imamlar açısından hem müezzinler açısından söylüyorum. Musikişinas olanları özellikle tercih edeceğiz. Arapça ve İngilizce başta olmak üzere yabancı dil bilen hocalarımızı tercih edeceğiz. Ücret alındığı dönemde Ayasofya’ya saatte binin üzerinde ziyaretçi geliyordu. Şimdi ücret de alınmayacağı için ziyaretçisi daha da artacak. Orada görev yapan imamından müezzinine hepsi, gelen ziyaretçilere destek olsun, yardımcı olsun istiyoruz.”

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OYNAT 03:30 Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor. BiP'te paylaş

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MİLLETİN ÜZERİNDEN BEDDUA KALKTI

Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya ile ilgili vasiyetini ve bedduasını hatırlatan Erbaş, “Türk milletinin üzerinden o bedduanın kalkmasına da bu karar vesile oldu” dedi.

LİDERLERE MEKTUP GÖNDERECEĞİZ

Fotoğraf: Arşiv

Başkan Erbaş, Ayasofya ibadete açıldığı için dünyada konuşulan her dilden Müslümanların Türkiye’ye dua ettiğini belirtti. Hem İslam ülkeleri dini liderlerine, hem de İslam ülkeleri dışındaki gayrimüslim dini liderlere bir mektup göndermeyi düşündüklerini söyleyen Erbaş, “Bu mektupta, Ayasofya’nın tarihsel gelişimini, insanlığın ortak değeri olarak Ayasofya’ya nasıl sahip çıktığımızı ve neler yaptığımızı özetle anlatmayı düşünüyoruz” dedi.

Daha fazla korunacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camisi’nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin protokol imzalandı. “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü”nün imza töreni, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Konferans Salonu’nda yapıldı. Protokolle ilgili de özel açıklamalar yapan Erbaş, “Bu protokolde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı var. Dolayısıyla daha fazla koruma, sahip çıkma durumu hasıl oluyor. Belki müze olduğu dönemlerden daha fazla şu anda sahip çıkılacaktır” dedi.

GÜNDEM Ayasofya’da bir yanlışı düzelttik: Kültürel miras vasfını ecdadın yaptığı gibi koruyacağız

Haccın olmayışı teveccühü arttıracak

Erbaş, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının herkesin şahit olmak istediği bir an olduğunu belirtirken, vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle uyarılarda bulundu. Erbaş, “Keşke bu salgın süreci bitmiş olsaydı da orada milyonlarca insanımız, omuz omuza, safları sıklaştırarak namaz kılabilseler idi. Ama şu anda böyle bir imkan yok. Uzaktan canlı yayınları seyrederek bu heyecanımızı gidermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir iş yaparken, bir yanlışa, bir zarara da sebep olabiliriz” dedi. Koronavirüs nedeniyle hac ibadetinin ve umre ziyaretinin bu yıl yapılamadığını hatırlatan Erbaş, bu durumun İstanbul’a ve Ayasofya’ya olan teveccühü daha da arttıracağına işaret etti.

Erdoğan ile ilk Ayasofya görüşmesi

Erbaş, Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeyi de anlattı. Erbaş, “İlk görüşmemizde teşekkür ettim, hürmetlerimi arz ettim. Kendisinin amel defterine bu kararının bu onayının inşallah büyük bir sevap olarak yazılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ettim. Tabii onun da bize talimatları oldu. Ayasofya’nın bu süreçte ibadete açılması noktasındaki hazırlıklar konusunda hem de ibadete açıldıktan sonraki süreçte iyi çalışmamız gerektiği hususlarında talimatları oldu” dedi.

OYNAT 00:58 Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi' Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu. BiP'te paylaş

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Filistin’de bir Ayasofya doğdu

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Bayyud, “Allah onu erdemlilerden, temizlerden ve Kur’an-ı Kerim’in hafızlarından kılsın” diye konuştu.

Filistinli Bayyud ailesi, 11 Temmuz’da dünyaya gelen kız çocuklarına, aynı gün cami olarak ibadete açılan Ayasofya’nın adını koydu. Baba Hasan Bayyud, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve Filistin halklarına “hayırlı olsun” dileğinde bulundu. Bayyud, aile olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz de yeni doğan kız çocuğumuza bu sevincimizin bir yansıması olarak Ayasofya adını koyduk” dedi.

KIZIMLA GELECEĞİZ

“Ayasofya’nın ihya edilmesi Mescid-i Aksa’nın ve dünya Müslümanlarının özgürlüğünün bir müjdesidir” diyen Bayyud, kızıyla Ayasofya’yı ziyaret etmek istediğini söyledi.

ISNA özür dilemeli

Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Başkanı Dr. Sayyid M. Syeed’in, kuruluşun adını kullanarak Ayasofya’nın cami olması hakkında yaptığı açıklama öfkeye neden oldu. Yunan Ortodoks Başpsikoposluğu’na ait sitede yayımlanan açıklamada, “Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin dünyadaki Hristiyanlarda yaraların açılmasına neden olacağı” öne sürüldü. ABD’li Müslümanlar, ISNA yönetiminin Sayyid M. Syeed’i ve bu açıklamaya yeşil ışık yakan diğer şura üyelerinin görevden alınması ve Müslümanlardan özür dilenmesi gerektiğini belirtti.