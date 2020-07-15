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Hayat İçeriye bin kişi alınacak Ayasofya, 86 yıl sonra cemaatine kavuşacak
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AKTÜEL

Ayasofya'da kılınacak ilk namazda cami içerisine kaç kişi alınacak? Ayasofya'da kılınacak ilk namazda cami içerisine kimler alınacak?

İçeriye bin kişi alınacak: Ayasofya, 86 yıl sonra cemaatine kavuşacak

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz hazırlıkları sürüyor. Dört bin kişi hacimli camide sosyal mesafe kuralına uyulacağı için, ilk namazda içeriye bin kişi alınacak. Ancak, Ayasofya Camii çevresi ve meydanda, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek on binlerce kişinin bu heyecana ortak olması bekleniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Ayasofya’nın ibadete açılması için geri adım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek. Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan şekilli mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılacak.

5 VAKİT AÇIK OLACAK

Cami 5 vakit ibadete açık olacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açılacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya’yı gezebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. İmam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.

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4 BİN KİŞİ HACİMLİ

  • 24 Temmuz’da cemaatine kavuşacak Ayasofya Camii’nin hacmi 4 bin kişi olacak. Salgın nedeniyle caminin içinde bin kişi sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namaz kılabilecek. Ancak cami çevresi ve meydanda on binlerce kişinin saf tutması bekleniyor.

Biletimi aldım namaza geleceğim

Badr Manir

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması kararı, Türkiye’de olduğu kadar diğer ülkelerdeki Müslümanlar arasında da heyecan uyandırdı. Farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde namaz kılmak için sabırsızlanıyor. İngiltere’de yaşayan Badr Manir, Ayasofya Camii’nde namaz kılmak için İngiltere’den Türkiye’ye geldi. Manir, “İbadete açılacağı haberini duyar duymaz Ayasofya’da namaz kılmak için Türkiye’ye bilet aldım. Fakat 24’ünde açılacakmış. İngiltere’ye döneceğim ancak 24 Temmuz’da yeniden geleceğim. Ayasofya’da namaz kılmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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BÜYÜK MUTLULUK

Alhurani ailesİ

***

Habibullah Ali Kuzey

***

Harnanda Agung

Afganistanlı Habibullah Ali Kuzey, “Ayasofya’nın içeriside namaz kılmayı çok istiyorum” diye konuştu. Türkiye’ye ziyarete gelen Ürdünlü Alhurani ailesi de gün boyu tarihi yarımadayı gezerek Ayasofya önünde fotoğraf çektirdi. Anne Wiam Alhurani, “Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması bizim için gerçekten memnuniyet verici, büyük bir mutluluk” dedi. Endonezya’dan Türkiye’ye okumak için gelen Harnanda Agung da “İnşallah açılınca içeride de namaz kılacağım” diye konuştu.

RESİMLER ENGEL DEĞİL

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’ndeki resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel olmadığını bildirdi. Din İşleri Yüksek Kurulu, kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşu içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.”
  • ADABA RİAYET EDİLMELİ
  • Açıklamada, insanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camisi’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi engel bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret edildi.

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