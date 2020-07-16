81 ilde aynı anda sela okundu Doksan bin camiden birlik ve beraberleğin sembolü olan selalar yükseldi Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selaların sesi Türkiye genelinde 90 bin camiden tekrar yükseldi- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu

Haber Merkezi 16 Temmuz 2020, 00:32 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2020, 00:41 AA