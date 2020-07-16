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Gündem Doksan bin camiden birlik ve beraberleğin sembolü olan selalar yükseldi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

81 ilde aynı anda sela okundu

Doksan bin camiden birlik ve beraberleğin sembolü olan selalar yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selaların sesi Türkiye genelinde 90 bin camiden tekrar yükseldi- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu

Haber Merkezi AA
Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm ülkeden sela sesleri yükseldi

  • Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sela okudu

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

Yurdun dört bir yanında camilerden sela sesleri yükseldi
OYNAT 00:59
Yurdun dört bir yanında camilerden sela sesleri yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.


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