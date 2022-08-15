Dünya Ayrıntılar belli oldu Güney Koreden Kuzeye para teklifi
ASYA

Ayrıntılar belli oldu: Güney Kore'den Kuzey'e para teklifi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, nükleerden arındırılma konusunda sağlam adımlar atması halinde Kuzey Kore'ye ekonomik yardım teklifinde bulundu. Kuzey Kore kısa süre önce "Nükleer silah ülkemizin savunması için olmazsa olmaz" açıklamasını yapmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Ayrıntılar belli oldu: Güney Koreden Kuzeye para teklifi
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Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Güney Kore’nin Japonya’nın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı bir etkinlikte açıklama yaptı.

Pyongyang yönetiminin nükleerden arındırılmasının Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Asya ve dünya genelinde sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu söyledi.

Yoon, mayıs ayında Kuzey Kore ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik duyurduğu planının detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı.

"Kuzey Kore, nükleer programını geliştirmeyi bırakır, nükleerden arındırılma konusunda gerçek ve sağlam bir süreci başlatırsa öngördüğüm cesur girişim Kuzey Kore’nin ekonomisini ve insanlarının yaşamını kademeli olarak önemli ölçüde iyileştirecek."

GENİŞ ÇAPLI BİR PLAN UYGULANACAK

Plan dahilinde geniş çaplı gıda programı uygulayacaklarını, elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısına yardım edeceklerini, uluslararası ticaret için liman ve havaalanlarının modernize edilmesine yönelik projeleri devreye alacaklarını dile getirdi.

Yoon, ayrıca Kuzey Kore’nin tarım üretimini artırması, hastanelerini ve sağlık altyapısını iyileştirmesine yardım etme, uluslararası yatırım ve finansal destek girişimleri uygulama önerisinde bulundu.

Yoon 21 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’in ülkeyi ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, Pyongyang yönetimine diyalog kapısının da açık olduğunu dile getirmiş, "Kuzey Kore önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmaya başlarsa ekonomisini ve halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için cesur bir plan hazırlayacaklarını" belirtmişti.

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