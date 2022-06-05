Kuzey Kore kısa menzilli sekiz balistik füze denemesi yaptı

Kısa menzilli sekiz balistik füze denemesi sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düşen füzelere yönelik, Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydetti.

Kişida, barış ve istikrarı tehdit eden denemelere müsamaha göstermeyeceklerini kaydederek "ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon halinde keşif ve enformasyon faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

"Alışıldık değil"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "(Kuzey Kore'nin) kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" diyerek, bu şekilde "art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği" yorumunu yaptı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "(Kuzey Kore'nin) çoklu balistik füze fırlatmalarının farkında olduklarını" duyurdu.

REKLAM

"(Kuzey Kore'nin) Yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkilerine" değinilen açıklamada, ABD'nin, Güney Kore ve Japonya'nın savunulmasına yönelik taahhüdü vurgulandı

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin yaklaşık dört buçuk yıldır ilk kez düzenlediği ve üç gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Japonya'nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sulardaki tatbikat, Kasım 2017'den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.

Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

FOTOĞRAF 13 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi. Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, \"ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz.\" ifadesini kullandı. Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da \"istikrarı bozucu\" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, mayıs ayı başında Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi. Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu. ABD gelen istihbaratı paylaştı: Kuzey Kore tedirgin edecek 7'inci denemeye hazırlanıyor Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı. Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14 kez füze denemesi gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder