Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri konvoyu havadan vurdu

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan’a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.

FOTOĞRAF 7 Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti. Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.

