Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri konvoyu havadan vurdu

Ekonomi

İçinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde uygulanan ekonomik paketler arasında düşük faiz oranlı krediler vatandaşın yüzünü güldürürken biraz da olsa nefes olmasını sağladı. Geçtiğimiz aylarda 6 ay sonra ödemeli ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşların yeniden beklediği bir fırsat. Bu yüzden de kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?