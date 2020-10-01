Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu, Ermenistana ait askeri konvoyu havadan vurdu
ASYA

Azerbaycan-Ermenistan çatışma hattında son durum: Ermenistan askeri konvoyu havadan vuruldu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri konvoyu havadan vurdu

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Ermenistan’a ait askeri konvoy, Azerbaycan tarafından havadan vuruldu.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan’a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.

Ermenistan askeri konvoyu böyle vuruldu
OYNAT 00:58
Ermenistan askeri konvoyu böyle vuruldu
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken Ermenistan'a ait askeri konvoyunu vurduğu anlar an be an görüntülendi.

Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
FOTOĞRAF 7
Title
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Title
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
Title
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.
Title
Title
Title
Title
Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.


Ermenistan Azerbaycan'da tren istasyonunu bombaladı: Bir sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Ermenistan Azerbaycan'da tren istasyonunu bombaladı: Bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!
DÜNYA
Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!

Azerbaycan ordusu gece boyu vurmaya devam etti: İşte bölgeden gelen son kareler
FOTOĞRAF 10
Title
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.
Title
Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.
Title
Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı.
Title
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.
Title
SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı..
Title
Title
Title
Title
Title
Azerbaycan ordusu gece boyu vurmaya devam etti: İşte bölgeden gelen son kareler
Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Azerbaycan'ın da karşı saldırıya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalarda 5. güne girildi. Bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veriyor. Son açıklanan rakamlara göre200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı.
Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.