Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri konvoyu havadan vurdu

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlık saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan’a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.
OYNAT 00:58
Ermenistan askeri konvoyu böyle vuruldu
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken Ermenistan'a ait askeri konvoyunu vurduğu anlar an be an görüntülendi.
FOTOĞRAF 7
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.
Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
DÜNYA
Ermenistan Azerbaycan'da tren istasyonunu bombaladı: Bir sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!
FOTOĞRAF 10
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.
Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.
Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.
SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı..
Azerbaycan ordusu gece boyu vurmaya devam etti: İşte bölgeden gelen son kareler
Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Azerbaycan'ın da karşı saldırıya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalarda 5. güne girildi. Bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veriyor. Son açıklanan rakamlara göre200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı.