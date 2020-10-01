Ermenistan Azerbaycan'da tren istasyonunu bombaladı: Bir sivil hayatını kaybetti

SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı..

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.

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Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Azerbaycan'ın da karşı saldırıya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalarda 5. güne girildi. Bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veriyor. Son açıklanan rakamlara göre200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı.



