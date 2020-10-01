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Dünya Ermenistan Azerbaycanda tren istasyonunu bombaladı Bir sivil hayatını kaybetti
ASYA

Ermenistan Azerbaycan Terter'de tren istasyonunu bombaladı

Ermenistan Azerbaycan'da tren istasyonunu bombaladı: Bir sivil hayatını kaybetti

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle birlikte çıkan çatışmalarda 5. güne girilirken cephe hattında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu rotasını sivillere çevirdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırmaya başladı.
Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırmaya başladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.

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TREN İSTASYONUNU BOMBALADILAR

Azerbaycan ordusunun saldırıları sonrasında ağır kayıplar vererek cephe hattındaki önemli bölgelerden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya başladı.

Terter kentindeki tren istasyonu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

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Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
OYNAT 01:30
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.

Azerbaycan ordusu gece boyu vurmaya devam etti: İşte bölgeden gelen son kareler
FOTOĞRAF 10
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.
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Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.
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Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.
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SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı..
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Azerbaycan ordusu gece boyu vurmaya devam etti: İşte bölgeden gelen son kareler
Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Azerbaycan'ın da karşı saldırıya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalarda 5. güne girildi. Bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veriyor. Son açıklanan rakamlara göre200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA'lar tarafından imha edilen tank ve askeri konvoyların görüntüleri de paylaşıldı.


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