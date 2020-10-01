​Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun karşılık vermesiyle çıkan çatışmalarda 5. güne girilirken, Ermenistan ordusu sahada ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Son açıklanan rakamlara göre; Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi ve 5 cephane deposu imha edildi.

Çatışmalar sonrası bölgede uçuş yapan Ermenistan'a ait iki Su-25 tipi savaş uçağı da bir dağa çarparak imha oldu.

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S-300 ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusundan darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan ordusunun sınır hattındaki S-300 hava savunma sistemlerini çatışma bölgesine doğru yönlendirdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı “S-300’lerin Karabağ sınırlarına girmesi halinde vurulacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden çatışma bölgesinde bir S-300 sisteminin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

SİHA'lar Ermenistan ordusuna ait çok sayıda hedefi imha etti.

SİHA'LAR DESTAN YAZDI

Azerbaycan'ın çatışma bölgesinde elde ettiği üstünlük sonrası gündeme gelen ve bölgeden gelen peş peşe görüntüler ile çok sayıda araç ve mevziyi imha eden Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı dünya gündemine otururken, SİHA'ların bölgede yazdığı destan sonrası gözler Azerbaycan ordusunun envanterindeki diğer Türk savunma ürünlerine de çevrildi.

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Azerbaycan ordusunda çok sayıda Türk savunma aracı ve silahı yer alıyor.

Şubat ayında Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den savunma ürünleri alımına yoğunluk vermeye başlayan ve bunu ilk olarak SİHA'lar ile yapan daha sonra ise ATAK helikopteri ile Altay tankına da talip oldukları ortaya çıkan Azerbaycan ordusunda çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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AZERBAYCAN ORDUSUNA TÜRK YAPIMI KASIRGA VE KAPLAN

Silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra farklı özelliklere sahip çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları ve T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar'ın yer aldığı Azerbaycan ordusu envanterine yakın dönemde giren T-300 Kasırga Roket Sistemi ve TRG-300 Kaplan Füzeleri ise dikkat çekiyor.

Çatışma bölgesinden gelen görüntülerde Ermenistan'a ait hedeflerin havadan olduğu kadar karadan da füze yağmuruna tutulduğu görüldü.

ROKETSAN tarafından geliştirilen füze sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş ve Azerbaycan bu füzelerin ilk yurtdışı müşterisi olmuştu.

Azerbaycan Ordusu envanterinde bulunan Roketsan TR-300 KASIRGA Topçu Roketleri.

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TRG-300 Kaplan Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 30 kilometreden 120 kilometre mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler sağlama yeteneğine sahip iken, tamamı Türk yapımı olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga ise yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip.

TR-300 Kasırga topçu roketi.

Kasırga'nın 150 kilometre menzili bulunuyor.



