Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası SİHAlar havadan onlar karadan vuruyor
ASYA

​Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!

Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!

Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır hattında başlayan çatışmalarda beşinci güne girilirken, Ermenistan ordusu tarihi kayıplar veriyor. Yüzlerce askeri hedef Azerbaycan ordusu tarafından bombardımana tutularak imha edilirken hayatını kaybeden Ermenistan ordusuna mensup asker sayısı da iki bini aşmış durumda. Ajanslara peş peşe düşen görüntülerle Türk SİHA'ları ile Azerbaycan ordusunun sahadaki üstünlüğü dikkat çekerken gözler Azerbaycan ordusundaki diğer Türk savunma silah ve araçlarına çevrildi. Azerbaycan ordusu envanterine yakın dönemde giren T-300 Kasırga Roket Sistemi ve TRG-300 Kaplan Füzeleri karadaki en etkili silahlardan biri olarak biliniyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ermenistan'ın saldırıları sonrasında çıkan çatışmalarda 5. güne girildi.
Ermenistan'ın saldırıları sonrasında çıkan çatışmalarda 5. güne girildi.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun karşılık vermesiyle çıkan çatışmalarda 5. güne girilirken, Ermenistan ordusu sahada ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Son açıklanan rakamlara göre; Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi ve 5 cephane deposu imha edildi.

Çatışmalar sonrası bölgede uçuş yapan Ermenistan'a ait iki Su-25 tipi savaş uçağı da bir dağa çarparak imha oldu.

Türkiye-Azerbaycan savunma planlarını sil baştan yaptı: Ermenistan artık saldırırken iki defa düşünecektir
DÜNYA
Türkiye-Azerbaycan savunma planlarını sil baştan yaptı: Ermenistan artık saldırırken iki defa düşünecektir

S-300 ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusundan darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan ordusunun sınır hattındaki S-300 hava savunma sistemlerini çatışma bölgesine doğru yönlendirdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı “S-300’lerin Karabağ sınırlarına girmesi halinde vurulacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden çatışma bölgesinde bir S-300 sisteminin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

SİHA'lar Ermenistan ordusuna ait çok sayıda hedefi imha etti.

SİHA'LAR DESTAN YAZDI

Azerbaycan'ın çatışma bölgesinde elde ettiği üstünlük sonrası gündeme gelen ve bölgeden gelen peş peşe görüntüler ile çok sayıda araç ve mevziyi imha eden Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı dünya gündemine otururken, SİHA'ların bölgede yazdığı destan sonrası gözler Azerbaycan ordusunun envanterindeki diğer Türk savunma ürünlerine de çevrildi.

Azerbaycan'ın SİHA'lardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı
DÜNYA
Azerbaycan'ın SİHA'lardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı

Azerbaycan ordusunda çok sayıda Türk savunma aracı ve silahı yer alıyor.

Şubat ayında Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den savunma ürünleri alımına yoğunluk vermeye başlayan ve bunu ilk olarak SİHA'lar ile yapan daha sonra ise ATAK helikopteri ile Altay tankına da talip oldukları ortaya çıkan Azerbaycan ordusunda çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

AZERBAYCAN ORDUSUNA TÜRK YAPIMI KASIRGA VE KAPLAN

Silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra farklı özelliklere sahip çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları ve T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar'ın yer aldığı Azerbaycan ordusu envanterine yakın dönemde giren T-300 Kasırga Roket Sistemi ve TRG-300 Kaplan Füzeleri ise dikkat çekiyor.

Çatışma bölgesinden gelen görüntülerde Ermenistan'a ait hedeflerin havadan olduğu kadar karadan da füze yağmuruna tutulduğu görüldü.
  • ROKETSAN tarafından geliştirilen füze sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş ve Azerbaycan bu füzelerin ilk yurtdışı müşterisi olmuştu.

Azerbaycan Ordusu envanterinde bulunan Roketsan TR-300 KASIRGA Topçu Roketleri.

Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli
DÜNYA
Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli

TRG-300 Kaplan Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 30 kilometreden 120 kilometre mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler sağlama yeteneğine sahip iken, tamamı Türk yapımı olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga ise yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip.

TR-300 Kasırga topçu roketi.
Kasırga'nın 150 kilometre menzili bulunuyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
OYNAT 00:21
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları imha ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.

Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
OYNAT 00:49
Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
Ermenistan'a ait mühimmat deposunun vurulma anı yayınlandı.


Abone Ol Google News
Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDPli yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye beni seçtirmemek istiyor

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'
Üç bölge<br>için kritik uyarı!

Üç bölge
için kritik uyarı!

​Kuvvetli, yağışlar sonrası sel baskınları olabilir.
FETÖ'ye <br>gizli operasyon

FETÖ'ye
gizli operasyon

Cep telefonlarından 500 sahte belge çıktı.
Geri çekiliyorlar

Geri çekiliyorlar

Ermenistan ordusu darbe üstüne darbe yiyor.
SİHA'lar<br>4 günde süpürdü

SİHA'lar
4 günde süpürdü

Bayraktar TB2, Karabağ'da da sahneye çıktı.
Akdeniz mektubu

Akdeniz mektubu

​'Barışın hüküm sürdüğü bir bölge olmasını arzu ediyoruz.'
Şehir içi ulaşımda HES dönemi

Şehir içi ulaşımda HES dönemi

​Kişiye özel seyahat kartları sisteme entegre olacak.
İran silah taşıyor

İran silah taşıyor

​Zor durumda kalan Erivan'ın yardımına koştu.
Azerbaycan isterse<br>gereğini yaparız

Azerbaycan isterse
gereğini yaparız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan destek mesajı.
AYM’nin yapısı değişmeli

AYM’nin yapısı değişmeli

​MHP lideri Bahçeli reform istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.