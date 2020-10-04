Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçları ve ikmal tesisini imha ettiği görüntüleri yayınladı

Azerbaycan ve Ermenistan hattındaki çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha görüntülerini yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçları ve ikmal tesisini imha ettiği görüntüleri yayınladı.
Ermenistan ordusu bu sabah yine sivilleri hedef almıştı. Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da ağır hezimetler alınca Azerbaycan topraklarına füze saldırıları başlattı. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti konumundaki Gence'ye füze saldırısı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini 74 kişinin yaralandığını duyurdu.