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Dünya Ermenistan ordusu Azerbaycanın Gence kentinde sivilleri hedef aldı
ASYA

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri hedef aldı!

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da ağır hezimetler alınca Azerbaycan topraklarına füze saldırıları başlattı. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti konumundaki Gence'ye füze saldırısı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini 74 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan'ın saldırısında siviller yaralandı.
Ermenistan'ın saldırısında siviller yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence kentinin Ermenistan'dan atılan füzelerin hedefi olduğunu duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev Twitter hesabından Gence'deki hasarı ortaya koyan görüntüler paylaştı.

Saldırıda 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni askeri grupların Azerbaycan'da sivilleri ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

22 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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HAREKAT 8. GÜNÜNE GİRDİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

  • Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusu sivil yerleşim yeri olan tarihi Gence şehrini vurdu
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Ermenistan ordusu sivil yerleşim yeri olan tarihi Gence şehrini vurdu
Azerbaycan'ın, tarihi Gence şehri Ermenistan ordusu tarafından füzelerle vuruldu. Sivil yerleşim yeri Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve cephe hattından 60 km uzakta.


MADAGİZ'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Alivey, daha sonra Madagiz'in tarihi adını geri kazandırdığını, bundan böyle Madagiz'in Sugovuşan olarak anılacağını kaydetti.

İşgalden kurtarılan Madagiz'de Ermeni bayrağı indirilip Azerbaycan bayrağı göndere çekildi
OYNAT 01:43
İşgalden kurtarılan Madagiz'de Ermeni bayrağı indirilip Azerbaycan bayrağı göndere çekildi
Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılarak adı Sukovuşan olarak değiştirilen Madagiz'de Azerbaycan askerleri Ermeni bayrağını indirerek Azerbaycan bayrağını göndere çekti.
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