Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri hedef aldı!

Ekonomi

Pandemi döneminde rekor talep: Üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1 milyar doları aştı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlıklı ürünler listesine yer alan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incire koronavirüs salgını döneminde talep artışı oldu. Kuru meyve sektörünün muhteşem üçlüsü üzüm, kayısı ve incir ihracatı 2019-2020 sezonunda 414 bin 878 tona ulaşarak, 1 milyar 5 milyon dolar gelir sağladı.