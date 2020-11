Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi 09 Kasım 2020, 10:54 Son Güncelleme: 09 Kasım 2020, 11:10 Yeni Şafak