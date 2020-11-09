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Dünya Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor Ermenistan her an masaya oturabilir
ASYA

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeler işgalden temizlendi.
4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeler işgalden temizlendi.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 1.5 aydır devam eden operasyonlar kapsamında Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar verdiren Azerbaycan ordusu, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarırken bölgeden gelen son haber büyük sevince yol açtı.

Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa da 28 yıl sonra işgalden kurtuldu.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması büyük zafere giden yolu da açacak.

İşgalden kurtarılan Şuşa Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak ifade ediliyor.

Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı
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Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

ZAPTEDİLEMEZ KALE!

Karabağ bölgesindeki tüm yolların kesiştiği nokta olmasının yanı sıra hakim bir tepede yer alması açısından da önemli olan şehrin işgalden kurtuluş hikayesi de dikkat çekiyor. 1800 metre rakımda zaptedilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi için devreye Azerbaycan ordusuna bağlı özel kuvvetlerin girdiği belirtiliyor.

ÖZEL KUVVETLER İKİ GÜN SAVAŞTI

3 Kasım'da düğmeye basılan operasyon kapsamında özel kuvvetlere bağlı askerler orman içlerinden şehre yaklaşarak bölgedeki 4 düşman karakolunu yok ettikten sonra Eski Kale ve Hapishane'yi ele geçirdi. İki kritik kontrol merkezinin düşmesinin ardından özel kuvvetler Hankendi-Şuşa yolunun kontrolünü de tamamen ele geçirdi. Her hangi bir askeri araç desteği olmadan iki gün süren sıcak çatışmaların ardından 7 Kasım'da şehir Ermenistan ordusunun işgalinden tamamen kurtarıldı.

Şuşa için devreye Azerbaycan ordusuna bağlı özel kuvvetler girdi.

HER AN MASAYA OTURABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızla ilerleyerek işgal altındaki topraklarını bir bir geri almasına yönelik hamleleri yorumlayan Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı Gabil Hüseynli Dağlık Karabağ ise bölgenin Ermenistan'ın işgalinden tamamen kurtarılması için hayati konumda yer alan Şuşa'ya dikkat çekmiş, bu bölgenin alınması halinde Ermenistan'ın Azerbaycan'la müzakere masasına oturacağını ve burada yapılacak görüşmelerin formatını ise Azerbaycan'ın kendisinin belirleyeceğine vurgu yapmıştı.

Şuşa.

1992'DE İŞGAL EDİLMİŞTİ

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. 1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak
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Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak

"ŞUŞA DÜŞERSE, KARABAĞ DÜŞER" DEMİŞTİ

Dağlık Karabağ’ın ayrılıkçı Ermeni lideri Arayik Harutyunyan,Facebook’tan paylaştığı video mesajda “Azerbaycan kuvvetleri Şuşa istikametinde ilerliyor. Şehre en fazla 5 kilometre mesafedeler. Şuşa düşerse, Karabağ düştü demektir” ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan halkı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklara döküldü
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Azerbaycan halkı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklara döküldü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın işgalden temizlenmesini kutlayan vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Bakü sokaklarında tur attı. Bazı vatandaşlar ise Şuşa zaferini Azerbaycan milli marşını okuyarak kutladı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Tsakuri köyü böyle görüntülendi
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Tsakuri köyü böyle görüntülendi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Hocavend'e bağlı Tsakuri köyünün görüntülerini paylaştı.

Ermenistanlı işgalciler kaçıyor
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Ermenistanlı işgalciler kaçıyor
Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması sonrasında 27 yıl önce Hankendi'yi işgal eden Ermeniler, kitleler halinde şehirden kaçmaya başladı.


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Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.
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