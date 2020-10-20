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Dünya Büyük zafer için tarih verildi Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak
ASYA

Büyük zafer için tarih verildi: Rusya müdahale etmezse Karabağ Azerbaycan'ın olacak

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak

Ateşkes kararına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusuna cevabı cephede vermeye devam eden Azerbaycan ordusu 22 gün içinde işgal altındaki 78 yerleşim yerini yeniden ele geçirdi. Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrasında bu zamana kadar insan gücünün yanı sıra 2 milyar dolarlık askeri araç ve teçhizatını da kaybeden Ermenistan ordusuna savaşın günlük maliyetinin 100 milyon dolar olduğunu ve bu duruma ekonomik olarak da daha fazla dayanamayacaklarını kaydeden uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde işgal altındaki tüm toprakların geri alınarak büyük zaferin ilan edilebileceğini kaydediyor. Öte yandan Azerbaycan'da ise 27 yıl önce köylerinden zorla göç etmek zorunda olan vatandaşlar geri dönüş için hükümetten izin bekliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 güne işgal altındaki tüm topraklar geri alınacak.
Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 güne işgal altındaki tüm topraklar geri alınacak.

Ermenistan ordusunun saldırıları sonrasında 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için tüm imkanlarıyla Dağlık Karabağ bölgesine doğru hızla ilerliyor.

Son olarak Cebrail ilinin 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı da 78'e ulaştı.

BİNDEN FAZLA ARAÇ VE SAVUNMA SİSTEMİ YOK EDİLDİ

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana 22 gün içerisinde Ermenistan ordusunun 300 tank ve zırhlı aracı, 300'den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 70 hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 200 askeri kamyon ve aracı Azerbaycan ordusunca yok edildi.

Ermenistan ordusunun 22 günlük ekonomik kaybı 2 milyar doları buldu.

  • Sivil yerleşim birimlerini hedef alan iki balistik füze sistemi ile iki S-300 hava savunma sistemi de SİHA'lar tarafından nokta atışıyla imha edildi.

Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer: 13 köy daha geri alındı
DÜNYA
Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer: 13 köy daha geri alındı

GERİ DÖNMEK İSTEMİYORLAR

Askeri teçhizatta verilen kaybın yanı sıra binlerce askerini de çatışmalarda kaybeden Ermenistan ordusunda yaralanan Ermeni askerleri ise çatışma bölgesine geri dönmek istemiyor. Savaş alanında yaşadıklarından ötürü dehşet ve korku içinde olan Ermeni askerleri için hastanelere ek psikologların da gönderildiği öğrenildi.

Yaralı Ermeni askerleri savaşmayı reddediyor.

Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar
EKONOMİ
Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar

EKONOMİK OLARAK TRAJİK SONA GİDİYOR

Binden fazla kara ve hava savunma aracı ile füze ve top sistemleri imha edilen Ermenistan ordusunun savaşın başından bu yana bu kayıplar ile ekonomik olarak uğradığı zarar da 2 milyar doları buldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik tabloyu yorumlayarak arada uçurum olduğunu kaydeden uzmanlar savaşın uzamasının sadece Ermeni ordusunun değil, ekonomisinin de trajik sonu olacağını belirtiyor.

GÜNLÜK 100 MİLYON DOLAR

Çeşitli tahminlere göre, mevcut savaş günde ortalama 100 milyon dolara mal oluyor. Bu da zaten zor durumda olan Ermenistan ekonomisinin bu tabloya daha ne kadar dayanabileceğine dair büyük soruyu gündeme getiriyor.

  • Öte yandan çeşitli ülkelerden parayla getirilen askerlerin de Azerbaycan ordusunun cephedeki ezici üstünlüğü karşısında çaresiz kaldığı hatta son olarak 100 kişilik kadınlardan oluşan bir birliğin dahi kurularak bölgeye gönderildiği ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!
DÜNYA
Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!

10-15 GÜNE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANIR

Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızla ilerleyerek işgal altındaki topraklarını bir bir geri almasına yönelik hamleleri yorumlayan Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı

Gabil Hüseynli ise büyük zafer için tek bir şart koyarak tarih paylaştı. Rusya'nın sürece müdahale etmemesi halinde Azerbaycan'ın 10-15 gün içinde işgal altındaki tüm topraklarını geri alarak toprak bütünlüğünü sağlayacağını düşünen Hüseynli, Rusya'nın aksi yönde davranması halinde ise sürece Türkiye'nin de dahil olacağının altını çiziyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal altındaki toprakları..

ŞUŞA ALINDIKTAN SONRA MASAYA OTURULACAK

Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine de dikkat çeken Hüseynli, Şuşa'nın devralınmasından sonra Azerbaycan'ın müzakere masasına oturmaya hazır olacağını ve görüşmelerin formatını da kendinin belirleyeceğine vurgu yapıyor.

İşgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı.

Azerbaycan'ın SİHA'lardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı
DÜNYA
Azerbaycan'ın SİHA'lardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı

27 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ HEYECANI

Öte yandan işgal altındaki topraklardan bundan 27 yıl önce zorla göç etmek zorunda kalan köylüler de ise geri dönüş heyecanı yaşanmaya başladı.

Azerbaycan'ın Cebrayil şehrinde yaşayan ve 1993 yılında Ermeni işgali nedeniyle yerlerinden edildiklerini belirten köylüler, Aşağı Maralyan'ın kurtuluş haberini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldıklarını ve sivillerin tahliyesine izin verilir verilmez köylerine dönemk için dört gözle beklediklerini belirtiyor.

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi: Parayla asker topluyorlar
FOTOĞRAF 20
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Azerbaycan ordusunun sahada darbe üstüne darbe vurduğu Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar sonrası gizlice yapılan silah sevkiyatının ardından şimdi de paralı askerlerden oluşan destek birlikleri kurulmaya başlandığı ortaya çıktı.
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Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan askeri çatışmada ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli silahlı kişilerin de yer aldığı belirtildi.
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Paralı askerlerin toplanmasında Ermeni diasporasının önemli rol oynadığı belirtiliyor.
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Karabağ'a gönüllü grupların akını Rus medyasının ilgisini çekmiş durumda.
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Ülkede yayın yapan haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre; Ermeni kökenli ancak ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı militanların Karabağ'da savaştığı tespit edildi.
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Paralı askerler Ermenistan silahlı kuvvetlerinde olmamalarına rağmen Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için savaş alanına geldiklerini açıkça söylemekten de çekinmiyor.
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Bunu ise yaşadıkları ülkedeki kanunlar konusunda endişeli olmamalarına bağlıyorlar.
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Paralı askerlerin hızlı askeri eğitim kurslarını geçtikten sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor.
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Rusya Ermeniler Birliği başkanı Ara Abramyan'ın ve Ermeni diasporası Zare Sinanyan'ın baş yetkilisinin de gönüllü taburlara katılma çağrısında bulunuyor.
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Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi.
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Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi.
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Öte yandan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 208. Maddesine göre (yasadışı silahlı gruplara örgütlenme veya katılma), yurtdışında silahlı gruplara katılım 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
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Ermenistan ordusunda çatışmaları için gönüllü militanlara yönelik para ödenmesinin yanı sıra farklı ayrıcalıklar da tanınıyor.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev de çeşitli internet kaynaklarında ve sosyal ağlarda, işgal altındaki topraklarda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak Azerbaycan'a karşı diğer ülke vatandaşlarının askeri operasyonlara katılımları hakkında pek çok bilgi olduğuna dikkat çekerken, Ermenistan'ın silahlı paralı askerleri düşmanlıklarına dahil ederek uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.
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Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermenistan tarafında savaştığının açıkça kanıtladığına dikkat çeken Haciyev,
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''Daha önce elde edilen bilgiler hem de kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermeni tarafında savaştığını açıkça kanıtlamaktadır. Buna dair çok sayıda fotoğraf ve video kanıtımız var. Çalışanlar arasında yeterince Ermeni asıllı yabancı vatandaş bulunmaktadır.
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Bu şahıslar Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırılara karışıyor. Bu insanların Ermeni kökenli olmaları Azerbaycan topraklarında savaşmalarını haklı göstermez ve onları yabancı savaşçı statüsünden kurtarmaz.'' diye konuştu.
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Azerbaycan hükümeti, paralı militanların geldiği ülkelere, savaşmak için Karabağ'a gelen vatandaşlarına karşı ciddi tedbirler almaya, işgal ettikleri topraklara girmelerini engellemeye ve bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
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​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi: Parayla asker topluyorlar
27 Eylül'de başlattığı saldırılara Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusu Moskova'daki ateşkes kararını ihlal edip sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sivil uçaklarla bölgeye yaptığı gizli silah sevkiyatının yanı sıra paralı asker de toplamaya başladı. ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli kişilere hızlandırılmış askeri eğitimler verilirken, eğitimlerin sonunda paralı askerlerin Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Azerbaycan hükümeti ise söz konusu ülkelere bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
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