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Dünya Şuşayı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı
ASYA

Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de başlayan saldırıları sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, son olarak Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kenti de işgal altından kurtarılarak büyük bir zafer elde edildi. Çatışmaların Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiğini vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise tüm cephe boyunda kontrolün sağlandığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

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GERİ ÇEKİLİYORLAR

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.

KONTROL AZERBAYCAN ORDUSUNDA

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.

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