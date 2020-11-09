Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de başlayan saldırıları sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, son olarak Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kenti de işgal altından kurtarılarak büyük bir zafer elde edildi. Çatışmaların Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiğini vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise tüm cephe boyunda kontrolün sağlandığını kaydetti.

Haber Merkezi 09 Kasım 2020, 07:26 Son Güncelleme: 09 Kasım 2020, 07:33 AA