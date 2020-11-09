Sıra Hocalı’da ​

Ermenistan Laçin koridorunda beklerken Şuşa’da hezimete uğradı. Karabağ’ın İran ile bağlantısı kesilince zafer geldi. Azerbaycan ordusu Fuzuli istikametinden ilerledi, düşmanı Murovdağ ve Terter’de oyaladı. Stratejik şaşırtma ile Şuşa’ya sızan Azerbaycan, Karabağ’ın kalbine bayrağı dikti. Bu zafer, Laçin koridoru ve Hankendi’nin yolunu açtı.

Şuşa zaferi, Azerbaycan’ın Karabağ ile İran’ın kara bağlantısını kesmesiyle geldi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın hiç beklemediği şekilde güneyden Fuzuli, Cebrayil, Zengilan istikametinden ilerleyerek İran bağlantısını kesti. Azerbaycan’ın kuzey sektörü Talış ve Murovdağ bölgesi ile Terter istikametinde Ermenistan kuvvetlerini oyaladı, Kerbecer bölgesinden gelecek olası takviyelerin önü kesildi. Azerbaycan ordusu, asıl harekatı güney sektöründe Fuzuli ve Şuşa istikametinde yoğunlaştırdı. Güneydeki coğrafyanın zırhlı birlik harekatına uygun olmasından dolayı zırhlı gücü de arkasına alan Azerbaycan kuvvetleri Şuşa’yı kurtardı.

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ERMENİSTAN KAYBETTİ

Kuşatma Ermenistan’ın beklemediği yer, zaman ve istikamette geldi. Azerbaycan’ın önce Laçin koridorunu kesmek isteyeceğini düşünen Ermenistan, yığınaklanmasını bu noktaya yapmıştı. Şuşa’daki Ermeni savunmasına ilişkin gerekli istihbaratın toplanmasının ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ı şaşırtarak ilk hedef olarak bu bölgeyi belirledi. Azerbaycan ordusu özel kuvvetleri, keskin kayalık bölgeden Şuşa’ya sızdı. Bölge savunmasını PKK’lı teröristlerin çizdiği strateji üzerine kuran Ermenistan, ormanları ateşe verip tuzaklar kursa da zaferin önünde duramadı. Uygulanan taktik ve stratejik şaşırtma ile Karabağ’ın tümünden görülebilecek bir noktaya Azerbaycan bayrağı dikildi. Bu gelişme Karabağ zaferi ve Ermenistan’ın mağlubiyetinin ilanı oldu.

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YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Azerbaycan ordusunun Şuşa’dan sonraki yeni hedefi doğuda hayli yaklaşılan Hocalı üzerinden Hankendi, batıda ise Laçin koridoru. Doğu-batı yönlü genişletilecek harekatta, ilk olarak 28 yıl önce Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı işgalden kurtarılacak. Şuşa’ya hayli yakın olan Hocalı’da elde edilecek zafer, Azerbaycan ordusu açısından manevi bir hedef olarak öne çıkıyor. Orduların bir kısmı Hocalı’dan Hankendi bölgesine, bir kısmı ise Ermenistan’ın yoğun yığınak yaptığı Laçin koridoruna ilerleyecek. Laçin koridoru sadece doğudan değil, güneyden de kıskaca alınacak.

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