Şuşa'da zafer yürüyüşü

Şuşa Azerbaycan’ın ünlü düşünür, şair, sanatçı ve devlet adamlarının yetiştiği şehir olarak biliniyor. Ermenistan işgalinden sonra şehirdeki tarihi yapılar ve camiler tahrip edildi.

Operasyonların başladığı 27 Eylül’den bu yana Şuşa’nın kurtarılacağı günü bekleyen Azerbaycanlılar, Aliyev’in “Şuşa işgalden azad edilmiştir” sözleriyle sokaklara döküldü. Başkent Bakü’den Gence’ye halk sokaklara akın ederek zaferi davul-zurna ve konvoylarla kutladı.

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Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla büyük sevinç yaşadı. Kutlamalara katılan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Şuşa zaferi cephe hattında da coşkuyla karşılandı. Fuzuli’de “Şuşa” sloganları atan askerler gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı saatlerde Karabağ’da ise Ermeni sivillerin ayrılma telaşı yaşandı. Çoğu Hankendi’de bulunan Ermeniler Ermenistan istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Tarihi açıklamayı askeri üniformayla yapan Aliyev, sonuna kadar gidileceğini söyledi: Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında topraklar var, çatışmalar sürüyor. Ermenistan yönetimi taleplerimize yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hiç kimse bizi durduramaz. Dünyada bizi durduracak bir güç yok.

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Gazan mübarek olsun gardaşım

Şuşa’nın kurtarılmasına Türkiye’den tebrik mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım” ifadelerini kullandı.

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Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu.



Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım.

🇹🇷🇦🇿 — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 8, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun” mesajını paylaştı.

Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim @HikmetHajiyev



Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun 🇹🇷 🇦🇿 https://t.co/aLGGfMNmul REKLAM November 8, 2020

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Yaşasın azad Şuşa, Yaşasın azad Karabağ. Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için”, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz” paylaşımını yaptı.

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GÜNDEM Zafere çok yaklaştık

Şükürler olsun. Karabağ’ın Şuşa şehri 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldı.



Yaşasın Azad Şuşa!

yaşasın Azad Karabağ!



Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için.



🇹🇷 🇦🇿#QarabağAzərbaycandır pic.twitter.com/K87vZ4ro6C — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) November 8, 2020