Şuşa'da zafer yürüyüşü

Operasyonların başladığı 27 Eylül’den bu yana Şuşa’nın kurtarılacağı günü bekleyen Azerbaycanlılar, Aliyev’in “Şuşa işgalden azad edilmiştir” sözleriyle sokaklara döküldü. Başkent Bakü’den Gence’ye halk sokaklara akın ederek zaferi davul-zurna ve konvoylarla kutladı.
- Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla büyük sevinç yaşadı. Kutlamalara katılan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Şuşa zaferi cephe hattında da coşkuyla karşılandı. Fuzuli’de “Şuşa” sloganları atan askerler gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı saatlerde Karabağ’da ise Ermeni sivillerin ayrılma telaşı yaşandı. Çoğu Hankendi’de bulunan Ermeniler Ermenistan istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Gazan mübarek olsun gardaşım
Şuşa’nın kurtarılmasına Türkiye’den tebrik mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım” ifadelerini kullandı.
Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu.
Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım.
🇹🇷🇦🇿
Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun” mesajını paylaştı.
Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim @HikmetHajiyev
Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun 🇹🇷 🇦🇿 https://t.co/aLGGfMNmul
Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim @HikmetHajiyev
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Yaşasın azad Şuşa, Yaşasın azad Karabağ. Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için”, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz” paylaşımını yaptı.
Şükürler olsun. Karabağ’ın Şuşa şehri 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldı.
Yaşasın Azad Şuşa!
yaşasın Azad Karabağ!
Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için.
🇹🇷 🇦🇿#QarabağAzərbaycandır pic.twitter.com/K87vZ4ro6C
Şükürler olsun. Karabağ’ın Şuşa şehri 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldı.
Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun.
Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı.@AACanli
Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun.