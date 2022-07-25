Bahamalar açıklarında göçmen teknesi battı: Biri bebek 17 kişi öldü

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FETÖ’nün ‘şok’ listeleri

FETÖ, yurtdışına kaçan Harp Okulu öğrencileriyle ilgili kara propagandaya devam edip “Mavi Otobüs” adlı bir belgesel çekti. Böylece halka silah doğrultan bu kişiler “masum” gösterilmek istendi. Ancak bu FETÖ’cülere yer açmak için birçok öğrencinin “şok mangalarında” mağdur edildiği biliniyor. Gözaltına alınan subay S.U. kendilerine işkenceyle okulu bıraktırılacakların listesinin verildiğini anlattı.