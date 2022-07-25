Tanju Özcan için karar günü: Irkçı başkan savunma yapacak

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplanıyor. 18 Temmuz’da yazılı savunmasını veren Özcan, bugün parti genel merkezinde sözlü savunma yapacak. Göçmen karşıtı söylem ve davranışlarıyla tanınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran’da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Özcan için kesin ihraç talebini oy birliği ile karar almıştı. Özcan’ın 16 Mayıs’taki belediye meclisi toplantısında AK Parti’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik aşağılayıcı ve cinsiyetçi ifadeleri tepki toplamıştı. Özcan, söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar’a yönelik, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

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ÖZCAN ÇATLAĞI

Özcan’ın kesin ihraç talebi, CHP içinde ikilik çıkartmıştı. Kesin ihraç talebini destekleyenler Özcan’ın yaklaşan seçimler öncesinde CHP’nin imajına zarar vereceğini düşünüyor. Parti içinde bir diğer grup ise genel seçimler öncesinde kazanılan belediyelerin kaybedilmemesi için Özcan’ın bir süre daha CHP’de kalmasını savunuyor. Yazılı savunması yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Özcan, YDK’nin kararını bir an evvel vermesini talep ederken, Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ne geçeceği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı.