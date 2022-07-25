FETÖ’nün ‘şok’ listeleri

FETÖ’nün şok mangalarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ihraç subay, kendinden sorumlu örgüt mensubuyla yaptığı görüşmelerde kendisine listeler verildiğini, listedeki kişilerin okuldan gitmelerinin önünün açılması yönünde telkinde bulunduğunu belirtti. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri de sahaya süren FETÖ, bu kişiler üzerinden algı operasyonu yürütüyor. Son olarak yurt dışına kaçan harp okulu öğrencileriyle ‘Mavi Otobüs’ adlı belgeseli çeken örgüt, halka silah doğrultan bu kişileri ‘masum-mağdur’ olarak lanse ediyor. Ancak bu FETÖ’cülere yer açmak için birçok öğrencinin “şok mangalarında” mağdur edildiği biliniyor.

EĞİTİM GÖRÜNÜMLÜ İŞKENCE

FETÖ, kendinden olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakması için ‘şok mangaları’ olarak tabir edilen bir yapı oluşturdu. Bu kişileri yıldırmak için ‘eğitim’ adı altında işkenceler eden örgüt, çok sayıda kişinin pes ederek okulu bırakmasını sağladı. Böylelikle kendi elemanlarına kadro açılması sağlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün işkenceci olarak kullandığı eski askerlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ay başında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

1’DEN 10’A KADAR DERECELENDİRME

Gözaltına alınan örgüt mensubu ihraç subay S.U., TEM’deki sorgusunda, şok mangasıyla ilgili itiraflarda bulundu. Kendinden sorumlu örgüt mensubuyla düzenli toplantılar yaptığını anlatan S.U., bu toplantılarda kendisine listeler verildiğini belirterek şunları söyledi: “2009 yılında Kara Harp Okuluna üsteğmen rütbesi ile tayin oldum. Bu dönemde benimle ‘Mert’ kod adlı Harun B. ilgileniyordu. Kara Harp Okulu’na geçince Harun’un benden istekleri oldu. Buluşmalarda Harun’un yanında bir bilgisayar olurdu. Bu bilgisayarda Kara Harp Okulu’nda okuyan öğrencilerin listesi bulunuyordu. Bu listedeki kişilere 1’den 10’a kadar derecelendirme yapılmıştı. Bunun anlamı okulda örgütten olup da örgüt ile bağını koparmak isteyen ya da örgütten olmayan şahıslara 1-2 gibi, örgüte mutlak itaat eden öğrencilere 9-10 gibi dereceler yazıyordu. Buradaki düşük derecelerdeki öğrencilerin okulu bıraktırılması esas alınıyordu. Listeler sürekli güncellenerek devam ediyordu. Harun, düşük dereceli öğrencilerin okuldan gitmelerinin önünün açılması yönünde telkin ediyordu.”

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Bayılsak da ayıltıp devam ediyorlardı

Örgütün sistematik işkencelerine maruz kalan kişilerin beyanları da soruşturma dosyasında yer aldı:

- Mustafa E: Bölüğün uygun adımda marş söyleyerek gittiği eğitim alanına bizler hiçbir sebep yokken bölükten ayrı olarak yat, kalk ve sürün komutlarıyla kilometrelerce mesafeyi gittik. Bayılsak da ayıltılıp kaldığımız yerden devam ettiriliyorduk.

- Oğuzhan A.: Fiziki yeterliliği bulunmayanlar ayrılmak zorunda kaldı.

- Merve N: Öncelikle intibak aşamasında bizi sindirmeye çalışıp olmadığı taktirde sınıflar arasında devre kaybına uğramamıza sebep olacak işlemler içerisinde bulunuyorlardı. Hiç olmadık şekilde disiplin puanlarımızı düşürüyorlardı.

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