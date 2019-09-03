Dünya Dorian Kasırgasında 5 kişi öldü
AMERİKA

Bahamalar'daki Dorian Kasırgası'nda 5 kişi hayatını kaybetti

Dorian Kasırgası'nda 5 kişi öldü

Atlas Okyanusu'ndan ilerlemeye devam eden ve bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası daha şimdiden 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Kasırganın pazartesi günü Florida sahillerine etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Dorian Kasırgası'nın uzay istasyonundan görünümü
Dorian Kasırgası'nın uzay istasyonundan görünümü

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

5 kişi hayatını kaybetti

Hubert Minnis
  • Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pazartesi günü Florida'ya ulaşacak

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı. ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

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