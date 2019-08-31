Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’yu teğet geçen Dorian kasırgası Florida eyaletine yaklaşıyor. Kasırga Florida’nın Atlantik kıyılarına doğru ilerlerken, bugün hızını artırıp 3’üncü seviyeye ulaşması bekleniyor. Daha sonra şiddetli rüzgârlarla şiddetlenmesi beklenen kasırganın şiddetinin pazartesi itibariyle kategori 4’e yükseleceği tahmin ediliyor.

Florida’da dün acil durum edilmesinin ardından Vali Ron DeSantis, 2 bin 500 Ulusal Muhafız birliğini, beklemede olan bin 500 asker ile birlikte harekete geçirdi. Bugün eyalette herhangi bir tahliye emri verilmedi ancak tahliye durumunun Pazartesi kasırga karaya çıkmadan önce netleşmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın karaya çıktıktan sonra eyaletin merkezine yöneleceği ve Salı günü kategori 1 düzeyine inerek Orlando şehrine yöneleceği tahmininde bulundu. Meteoroloji yetkilileri, kasırgalarla gelen yağışların hayati tehlike arz eden sel baskınlarına neden olabileceğini söyledi.

FOTOĞRAF 10 Dorian kasırgasının NASA görüntüleri. Denizciler, Dorian Kasırgası'na hazırlık yapıyor. Kasırgaya hazırlık olarak benzin stoku yapıyorlar. Vatandaşlar, kasırga için marketlerde alışveriş yapıyor. Yerel sakinler, evlerini korumak için kum torbası dolduruyorlar. Doldurdukları kum torbalarını evlerine yığınak yapıyorlar. Güneş doğmadan market kapılarında kuyruk oluşuyor. Yerel sakinler, marketlerdeki ekmek reyonlarını boşalttı. Boş su reyonları. Kasırga bölgesinde, gıda reyonlarında hiç bir şey kalmadı. Amerika'da kasırga alarmı: Markette yiyecekler kalmadı ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 3"e yükseltildiğini açıkladı. BiP'te paylaş

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Trump, Polonya gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Dorian kasırgasının yaklaşması nedeniyle Polonya gezisini iptal ederek yerine yardımcısı Mike Pence’i gönderdi. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Kasırga bir canavar gibi görünüyor” diyerek Florida’ya su ve yiyecek gönderildiğini ekledi.

Vali Ron DeSantis de Twitter’dan bir açıklama yaparak, Floridalıların kasırgayı ciddiye almaları gerektiğini belirterek, "Dorian yavaş ilerliyor ve güç kazanıyor. Şimdi hazırlanma ve bir plan yapma zamanı” ifadelerini kullandı.

Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp de 12 şehirde acil durum ilan etti.

DÜNYA Dorian kasırgası 'Kategori 3' seviyesine yükseldi