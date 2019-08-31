Dünya Kasırga alarmı Dorian kasırgası marketleri boşalttı
AMERİKA

Dorian kasırgası marketleri boşalttı

Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı

ABD'nin Florida eyaleti yaklaşmakta olan Dorian kasırgasına hazırlanıyor. 12 şehirde acil durum ilan edildi. Kasırga nedeniyle eyalette yaşayan vatandaşlar marketleri boşalttı. Yerel sakinler, evlerini korumak için kum torbası doldurdu. Trump, Kasırga sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi IHA
NASA görüntüleri.
NASA görüntüleri.

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’yu teğet geçen Dorian kasırgası Florida eyaletine yaklaşıyor. Kasırga Florida’nın Atlantik kıyılarına doğru ilerlerken, bugün hızını artırıp 3’üncü seviyeye ulaşması bekleniyor. Daha sonra şiddetli rüzgârlarla şiddetlenmesi beklenen kasırganın şiddetinin pazartesi itibariyle kategori 4’e yükseleceği tahmin ediliyor.

  • Florida’da dün acil durum edilmesinin ardından Vali Ron DeSantis, 2 bin 500 Ulusal Muhafız birliğini, beklemede olan bin 500 asker ile birlikte harekete geçirdi. Bugün eyalette herhangi bir tahliye emri verilmedi ancak tahliye durumunun Pazartesi kasırga karaya çıkmadan önce netleşmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın karaya çıktıktan sonra eyaletin merkezine yöneleceği ve Salı günü kategori 1 düzeyine inerek Orlando şehrine yöneleceği tahmininde bulundu. Meteoroloji yetkilileri, kasırgalarla gelen yağışların hayati tehlike arz eden sel baskınlarına neden olabileceğini söyledi.

Amerika'da kasırga alarmı: Markette yiyecekler kalmadı
FOTOĞRAF 10
Title
Dorian kasırgasının NASA görüntüleri.
Title
Denizciler, Dorian Kasırgası'na hazırlık yapıyor.
Title
Kasırgaya hazırlık olarak benzin stoku yapıyorlar.
Title
Vatandaşlar, kasırga için marketlerde alışveriş yapıyor.
Title
Yerel sakinler, evlerini korumak için kum torbası dolduruyorlar.
Title
Doldurdukları kum torbalarını evlerine yığınak yapıyorlar.
Title
Güneş doğmadan market kapılarında kuyruk oluşuyor.
Title
Yerel sakinler, marketlerdeki ekmek reyonlarını boşalttı.
Title
Boş su reyonları.
Title
Kasırga bölgesinde, gıda reyonlarında hiç bir şey kalmadı.
Amerika'da kasırga alarmı: Markette yiyecekler kalmadı
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 3"e yükseltildiğini açıkladı.


Trump, Polonya gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Dorian kasırgasının yaklaşması nedeniyle Polonya gezisini iptal ederek yerine yardımcısı Mike Pence’i gönderdi. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Kasırga bir canavar gibi görünüyor” diyerek Florida’ya su ve yiyecek gönderildiğini ekledi.

Vali Ron DeSantis de Twitter’dan bir açıklama yaparak, Floridalıların kasırgayı ciddiye almaları gerektiğini belirterek, "Dorian yavaş ilerliyor ve güç kazanıyor. Şimdi hazırlanma ve bir plan yapma zamanı” ifadelerini kullandı.

Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp de 12 şehirde acil durum ilan etti.

Dorian kasırgası 'Kategori 3' seviyesine yükseldi
DÜNYA
Dorian kasırgası 'Kategori 3' seviyesine yükseldi

Trump'ın Polonya ziyaretine kasırga engeli
DÜNYA
Trump'ın Polonya ziyaretine kasırga engeli
Başkentte toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül tarihinden itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.
Hain tuzakimha edildi

Hain tuzak
imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda Mehmetçik tespit etti.
Ateş gücüne<br>teknolojik destek

Ateş gücüne
teknolojik destek

ASELSAN teslimatı gerçekleştirdi.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.

Rüya uçağa <br>Türk malı koltuk

Rüya uçağa
Türk malı koltuk

Dreamliner'lar TSI'nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor.
Şiddetli yağış<br> hasara yol açtı

Şiddetli yağış
hasara yol açtı

Sel ve heyelandan karayolu da trafiğe kapandı.
ABD'ye hızla yaklaşıyor

ABD'ye hızla yaklaşıyor

NASA görüntüleri paylaştı, halk marketlere akın etti.
Trabzonspor'a <br>kötü haber

Trabzonspor'a
kötü haber

İki yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Otomobillerde önemli değişiklik

Otomobillerde önemli değişiklik

​1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.
Gerilimi tırmandıracak adım

Gerilimi tırmandıracak adım

​BAE'nin eğittiği yeni askeri birlikler Sokotra Adası'na ulaştı.
2 milyon araç sahibine son uyarı

2 milyon araç sahibine son uyarı

Egzoz muayenesi yaptırmayanlara ceza verilecek.
Benim için <br>artık yok

Benim için
artık yok

Ricardo ​Quaresma, başkan Fikret Orman'ı sildi.
Gören<br>Ferrari sanıyor

Gören
Ferrari sanıyor

6 ayda gece gündüz çalışarak yaptı.
9 ile yağış uyarısı

9 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.