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AVRUPA

Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: Bir mürettebat hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Mıkolayiv’da Bangladeş bandıralı Bengal’in Refahı adlı yük gemisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, geminin Rusya tarafından vurulduğunu açıklarken, gemi mürettebatını tahliye etmek için iki römorkör gönderildiğini aktardı.

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Haber Merkezi İHA
Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: Bir mürettebat hayatını kaybetti
Ukrayna, geminin Rusya tarafından vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybetti.

Bangladeş Denizcilik Şirketi (BSC) Genel Müdürü Commodore Sumon Mahmud yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden mürettebatın adının Hadisur Rahman olduğunu ve geminin 3. mühendisi olduğunu aktardı.

BSC, geminin 22 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da demirli olduğunu ve tamamı Bangladeş uyruklu toplam 29 mürettebatı bulunduğunu aktardı.

Ukrayna, geminin Rusya tarafından vurulduğunu açıklarken, gemi mürettebatını tahliye etmek için iki römorkör gönderildiğini aktardı.

Öte yandan geminin füze ile vurulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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