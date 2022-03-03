Dünya İspanya Ukraynaya silah yardımı yapacak
AVRUPA

İspanya Ukrayna'ya silah yardımı yapacak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İspanya Ukraynaya silah yardımı yapacak
Foto/arşiv

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol televizyonu Antena 3'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ilk etapta, tanklara karşı kullanılacak 1370 el bombası, 700 bin mermi ve makineli tüfek gönderileceğini bildirdi.

Robles, "İlk sevkiyat cuma günü sabahı Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir noktaya gönderilecek ve Ukrayna yönetimi tarafından alınacak." dedi.

İspanya'nın Ukrayna'ya yapacağı ilk askeri yardımın "silah kullanma tecrübesi çok az olan kişilerin kullanabileceği, bireysel savunma amaçlı olduğunu" ifade eden Robles, Rusya'nın işgaliyle Ukrayna'daki durumun her geçen gün değişkenlik gösterdiğini ve meşru savunma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Diğer yandan koalisyon hükümetinin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi Ukrayna'ya silah gönderme kararının "hata" olduğunu savunarak Başbakan Pedro Sanchez'i eleştirdi.

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