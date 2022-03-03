Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı: 'Tek bir sessiz anları olmayacak'

Rusya Ukrayna saldırılarına 7 gündür devam ederken Ukrayna’da bu saldırılara karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de halkına mesajlar iletmeye devam ediyor.

Ukrayna halkının Rusya saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, "Yılların planını 1 haftada bozan milletimizdir" diyerek Ukrayna halkının kendi yöntemleriyle Rus ordusuna karşı direnmesinden bahsetti. Bu direnişler sırasında Ukrayna halkının kendisini tehlikeye attığını ifade eden Zelenskiy, "Halkımızın direnişi son derece tehlikeli ama mümkün olduğu kadar savunmak içindir. Hepiniz Melitopol’den görüntüyü izlemişsinizdir. Siz Ukraynalılar şehrinizde geçici olarak bulunan Rus ordusunu protesto ettiniz" dedi.

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"NEREYE GİTSELER YOK EDİLECEKLER"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya’yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenskiy, Rusya’nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

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Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenskiy, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

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OYNAT 00:43 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev sokaklarından halka seslendi: Sahte haberlere inanmayın ben buradayım Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kiev'de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi.



İnternette çok fazla yalan haber olduğunu ifade eden Zelenskiy, 'Ukrayna ordusundan silahları bırakıp tahliyesini istediğime dair çok fazla dezenformasyon var. Ben buradayım millet. Vazgeçmiyoruz. Ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız gerçektir ve gerçek şudur ki burası bizim vatanımız. Vatanımızı, ülkemizi, çocuklarımızı koruyacağız. Yaşasın Ukrayna.' dedi.

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