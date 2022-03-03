Dünya Zelenskiy Nereye gitseler yok edilecekler diyerek açıkladı Tek bir sessiz anları olmayacak
AVRUPA

Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı: 'Tek bir sessiz anları olmayacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını söyleyen Zelenskiy, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. Burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Nereye gitseler yok edilecekler diyerek açıkladı: Tek bir sessiz anları olmayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Rusya Ukrayna saldırılarına 7 gündür devam ederken Ukrayna’da bu saldırılara karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de halkına mesajlar iletmeye devam ediyor.

Ukrayna halkının Rusya saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, "Yılların planını 1 haftada bozan milletimizdir" diyerek Ukrayna halkının kendi yöntemleriyle Rus ordusuna karşı direnmesinden bahsetti. Bu direnişler sırasında Ukrayna halkının kendisini tehlikeye attığını ifade eden Zelenskiy, "Halkımızın direnişi son derece tehlikeli ama mümkün olduğu kadar savunmak içindir. Hepiniz Melitopol’den görüntüyü izlemişsinizdir. Siz Ukraynalılar şehrinizde geçici olarak bulunan Rus ordusunu protesto ettiniz" dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya’yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenskiy, Rusya’nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenskiy, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev sokaklarından halka seslendi: Sahte haberlere inanmayın ben buradayım
OYNAT 00:43
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev sokaklarından halka seslendi: Sahte haberlere inanmayın ben buradayım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kiev'de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi.

İnternette çok fazla yalan haber olduğunu ifade eden Zelenskiy, 'Ukrayna ordusundan silahları bırakıp tahliyesini istediğime dair çok fazla dezenformasyon var. Ben buradayım millet. Vazgeçmiyoruz. Ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız gerçektir ve gerçek şudur ki burası bizim vatanımız. Vatanımızı, ülkemizi, çocuklarımızı koruyacağız. Yaşasın Ukrayna.' dedi.

Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
OYNAT 00:35
Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
Rusya tarafından işgal saldırıları başlatılan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kurmaylarıyla birlikte kuşatma altında olan Kiev sokaklarında görüntülendi. Halkına çağrıda bulunan Zelenskiy, 'Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz' dedi.


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