Dünya Bangladeşde binlerce kişi Hint yetkililerin Hz Muhammede hakaret içeren açıklamaları nedeniyle sokağa döküldü
ASYA

Bangladeş’de binlerce kişi Hint yetkililerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamaları nedeniyle sokağa döküldü

Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Camisi'nde başlayan yürüyüş, birkaç kilometre ötedeki Hindistan Büyükelçiliğine doğru yöneldiği gerekçesiyle polis tarafından engelledi. Yerel basında yer alan haberde, polisin, beş kişilik bir grubun Hindistan büyükelçiliğine doğru yürümesine izin verdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Bangladeş’de binlerce kişi Hint yetkililerin Hz. Muhammede hakaret içeren açıklamaları nedeniyle sokağa döküldü
Bangladeş’te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü.

Göstericiler, Müslüman çoğunlukta ülkelerden, Hindistan menşeli ürünleri boykot etmesini ve Hindistan ile ilişkileri kesmesini istedi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, "Kahrolsun Modi" ve "İslam'a hakarete müsamaha gösterilemez" sloganları atan protestocular, "Muhammed'i seviyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup gösterilerine devam edeceğini belirterek, hakaret içeren açıklamalarda bulunan Hint yetkililerin görevden alınmasının yeterli olmadığını ifade etti.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

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