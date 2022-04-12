Hindu çeteler yaktı yıktı: Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor

Hindistan’da Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve şiddet her geçen gün tırmanıyor. Hindu milliyetçilerinin Rama Navami Festivali kutlamaları esnasında camilere ve Müslümanların evlerine saldırmaları gerilimi had safhaya çıkardı. Önceki gün Madya Pradeş eyaletine bağlı Khargone kentinde başlayan olaylar, ülkenin birçok bölgesine yayılarak dün de devam etti. Khargone’da Hindutva çeteleri, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verirken, bazı Müslümanlar ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir caminin yakılması esnasında polisin olaya müdahale etmeden sessizce beklemesi ise tepkilere neden oldu. Ülkede daha önce de Müslüman kızların başörtüsüyle okula girmesi yasaklanmış, Müslüman kadınlara alenen hakaret edilmiş, cuma namazı kılanlara şiddet uygulanmıştı.

POLİS DESTEK VERDİ

Khargone’dan gelen görüntülerde, Hindistan güvenlik güçlerinin, şiddet olaylarını yatıştırmak yerine Hindu çetelere destek vermesi dikkat çekti. Yaşanan çatışmaların ardından şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Müslüman topluluğa yönelik baskı da arttı. Yerel kaynaklar, şimdiye kadar 70’ten fazla Müslüman gencin polis tarafından tutuklandığını bildirdi. Ayrıca belediye ekipleri, bölgedeki Müslümanlara ait onlarca ev ve iş yerini kepçelerle yıktı.

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ŞİDDET OLAYLARI ÜLKEYE YAYILDI

Batı Bengal eyaletindeki Islampur şehrinde Rama Navami’yi kutlayan Hindular, iftar vakti içeridekilere saldırmak için bir camiye girmeye çalıştı. Bihar eyaletinde yer alan Muzaffarpur kentinde de ellerinde sopalarla tehditler savurarak bir camiye gelen çeteler, caminin girişine Hindu bayrağı astı. Ayrıca başkent Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi’ndeki Hindutva üyelerinin Müslüman öğrencilere saldırdığı bildirildi. Şiddet olaylarının ülkenin birçok eyaletine yayıldığı belirtiliyor.

NE İLK NE DE SON

Hindistan’da İslam düşmanı ve Hindu milliyetçisi Narendra Modi’nin 2014 yılında başbakan olmasının ardından Müslümanlara yönelik başlayan nefret söylemi ve şiddet bugüne kadar artarak devam etti. Geçen hafta bir Hindu rahip, düzenlediği mitingde, Müslüman kadınlara sokak ortasında tecavüz edeceği şeklinde iğrenç ifadeler kullanmış; konuşmanın görüntülerinin yayılmasının ardından ülkede tansiyon yükselmişti. Birkaç ay önce ise güneydeki Karnataka eyaletinde Müslüman kız öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesine izin verilmemiş, yoğun tepkilere rağmen Karnataka Yüksek Mahkemesi yasakçı zihniyetin yanında yer almıştı. Yine geçen yıl da Modi’nin partisi BJP destekli Hindutva çeteleri, cuma namazı kılan Müslümanlara saldırmıştı.

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GÜNDEM İİT: Hindistan'da Müslümanlara karşı saldırılar nedeniyle derin endişe duyuyoruz