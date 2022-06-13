Hindistan’da Müslümanlara 'savaş': Evleri yıkıyorlar

Hindistan’da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerinin İslâm’a ve Hz. Peygamber’e yönelik hakaret dolu paylaşımlarının ardından başlayan olaylar, Müslümanları hedef alan bir cadı avına dönüştü. Geçtiğimiz haftadan beri devam eden protesto gösterilerinde yüzlerce Müslüman tutuklanırken, ülkenin her bölgesinden çatışma haberleri geliyor. Hindistan güvenlik güçlerinin, tutuklanan Müslüman aktivistlerin evlerini buldozerlerle yıkmaya başladığı da belirtiliyor.

Ayrıca başkent Yeni Delhi başta olmak üzere Hindistan’ın birçok şehrinde Hindu çetelerin sokaklara indiği, Müslümanlara yönelik saldırı ve linç kampanyalarının yoğunlaştığı kaydediliyor.

FATIMA’NIN MÜCADELESİ

Allahabad kentinde yaşayan Müslüman öğrenci liderlerinden Afreen Fatıma, evi yıkılan Müslüman aktivistlerden biri. Önce Fatıma’nın babasını ve ailesinin diğer fertlerini tutuklayan Hint polisi, ardından buldozerlerle baskın yaptığı mahallede aileye ait konutun yıkımını gerçekleştirdi. Sosyal medyada Afreen ve ailesine destek için binlerce paylaşım yapılırken, diğer şehirlerdeki Müslüman kuruluşlar da yaşananlara tepkilerini gösterdi. Buna rağmen, Hindistan hükümetinin yıkımı sürdürdüğü biliniyor. Yapılan resmî açıklamalarda ise “Evler ruhsatsız olduğu için yıkılıyor” vurgusu yapıldı.

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2019’UN LİSTESİ

Hindistanlı Müslümanların temsilcileri, polisin yayınladığı arananlar listesinin çoğunlukla 2019’daki protestoların başını çeken isimlerden oluştuğuna dikkat çekti. O dönemde Başbakan Narendra Modi hükümetinin Müslümanları dışarıda bırakan bir vatandaşlık yasası çıkarmak için düğmeye basması üzerine, ülke çapında çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti. Hinduları Müslümanlara karşı pozitif ayrımcılığa tabi tutan tasarı, Müslümanların büyük öfkesine neden olmuştu.

Camiler de hedefte

Hindistan’da son yıllarda Müslümanlara yönelik saldırılarda camiler özellikle hedef seçiliyor. 2020’den itibaren yoğunlaşan olaylar sırasında onlarca cami Hindu çeteler eliyle kundaklandı. Camilerin ve çevresindeki vakıf mülklerinin kullanılamaz hale geldiği saldırılar karşısında Hindistan hükümetinin herhangi bir önleyici adım atmaması dikkat çekiyor. Başbakan Narendra Modi, böylesi durumlarda genellikle sessizliğini korurken, iktidar partisinin mensuplarının Müslümanlara karşı aktif saldırganlığı benimsemesi ülke içinde ve dışında büyük öfkeye yol açıyor.

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