Bankalar batıyor ABD panikte

ABD ve Avrupa, İngiltere ve İsrail’deki teknoloji şirketlerinin finans kapısı konumundaki SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandı. Önceki gece el konulan Signature Bank'ın, yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunuyordu. Republic National Bank of New York'un eski yöneticileri ve çalışanları tarafından 2001’de kurulan Signature Bank, genel olarak zengin müşterilere hizmet veriyordu. 2010’dan sonra New York dışına da açılan banka, 2018'de kripto para işlemlerine ağırlık verdi.