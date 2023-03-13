Biden dev petrol rezervinin çıkarılması için sunulan projeyi onayladı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Alaska ve Arktik Okyanusu'nda yaklaşık 64 bin 750 kilometrekare alanda petrol sondajının engelleneceği veya sınırlanacağı, balinalar, foklar ve kutup ayılarının doğal yaşam alanlarının "sürekli olarak madencilikten korunmasının" sağlanacağı duyurulmuştu.