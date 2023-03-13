|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD Başkanı Biden: Kapitalizm böyle işliyor

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan banka kriziyle ilgili 2008 Mali Krizi'ne benzer bir durumun tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ve Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti. İnsanların bankaya hücum etmesine gerek olmadığını söyleyen Biden yaşanan zararın ABD'li vergi mükelleflerine yüklenmeyeceğini ve gerekli likiditenin sigorta fonlarından geleceğini kaydetti.

16:23 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan banka kriziyle ilgili 2008 Mali Krizi'ne benzer bir durumun tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ve Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.


İnsanların bankaya hücum etmesine gerek olmadığını söyleyen Biden yaşanan zararın ABD'li vergi mükelleflerine yüklenmeyeceğini ve gerekli likiditenin sigorta fonlarından geleceğini kaydetti.


ABD'li vatandaşların kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve 2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Joe Biden Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.


Biden sorunlu bankaların yatırımcılarının korunmayacağının altını çizerek kimsenin kanunların üstünde olmadığını ifade etti.


#ABD
#Joe Biden
#Banka Krizi
1 saat önce
default-profile-img
ABD Başkanı Biden: Kapitalizm böyle işliyor
Depremde hayatını kaybeden kızının iletilemeyen son ses kayıtlarını gözyaşlarıyla dinletti
TMSF: Yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkimiz yok
Özgür Özel'in 'depremzedelere bir yıldan az sürede konut' vaadi engel oldukları kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi
Kremlin: Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz
Gelecek Partisi’nde istifa depremi: 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.