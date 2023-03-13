ABD Başkanı Biden: Kapitalizm böyle işliyor

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan banka kriziyle ilgili 2008 Mali Krizi'ne benzer bir durumun tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ve Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.

ABD'li vatandaşların kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve 2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Joe Biden Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.