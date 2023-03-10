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Dünya

1995'te İran'a karşı ilan edilmişti: Biden, 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden, İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te ilan edilen "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı. Biden, İran'ın ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

23:14 . 10/03/2023 Cuma
AA
ABD Başkanı Joe Biden. (Arşiv)

ABD Başkanı Joe Biden. (Arşiv)

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği İran kaynaklı "ulusal acil durum"un uzatılmasına karar verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te ilan edilen "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

"İran 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit oluşturmaya devam ediyor"

Başkan Biden, İran'ın "füzeler ile asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları, bölgedeki saldırganlığı, terörist gruplara verdiği destek ve Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri" nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Bu nedenlerden dolayı Biden, 15 Mart 2023'te süresi dolan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.



#Joe Biden
#ABD
#İran
#ulusal acil durum
5 dakika önce
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1995'te İran'a karşı ilan edilmişti: Biden, 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı
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