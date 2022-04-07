Barış Pınarı bölgesinde üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi

Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/BAfB8PTrWB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2022

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