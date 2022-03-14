MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler paylaşıldı.

Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.





Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin uçuşa hazırlık görüntüleri bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. "Semalara yükselen çelikten bir güç, çelikten daha sağlam bir öz, yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" şeklinde belirtildi.





Semalara yükselen çelikten bir güç…



Çelikten daha sağlam bir öz…



Yükselin ki yücelsin millet! 🇹🇷



İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri… pic.twitter.com/QtsQN7ovNO REKLAM March 14, 2022

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