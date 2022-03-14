Gündem MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı
ANKARA

MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının uçuşa hazırlık ve hedefleri imha görüntülerini "Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz" notuyla paylaştı.

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Haber Merkezi AA
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler paylaşıldı.

Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin uçuşa hazırlık görüntüleri bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. "Semalara yükselen çelikten bir güç, çelikten daha sağlam bir öz, yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" şeklinde belirtildi.


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