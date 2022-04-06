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Gündem MSB duyurdu Karadenizde 3 mayın alarmı
KOCAELİ

MSB duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı

MSB, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Son Dakika: Karadenizde 3. mayın tespit edildi
Arşiv foto

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

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MSB İstanbul Boğazı açıklarındaki mayınların imha edilme anını paylaştı
FOTOĞRAF 11
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İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, \"Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor.\" notuyla paylaştı.
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MSB İstanbul Boğazı açıklarındaki mayınların imha edilme anını paylaştı
İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.


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