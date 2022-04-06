MSB duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."

Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.



Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2022

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Karadeniz gaz sahasına mayın koruması

GÜNDEM MSB’den 'Mayın' paylaşımı

GÜNDEM Kocaeli'nde mayın paniği: Vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi

GÜNDEM MSB: Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili tedbirler alındı