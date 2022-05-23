Dünya Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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