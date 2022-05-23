Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/o7lCCht4ej
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.