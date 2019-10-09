Vurulacak hedefler belli

Fırat’ın doğusu ve Münbiç’ten PKK’lı teröristleri temizleyecek Barış Pınarı Harekâtı’nda geri sayım sürüyor. Savaş uçakları önceki gece Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye’de örgüt hedeflerini bombalarken, hazırlıkları tamamlanan kapsamlı harekât için ABD askerlerinin tamamının sınırdan uzak güney bölgelere çekilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, 50 kadar askerin bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Pentagon desteğiyle hudut hattında birçok tünel-mevzi kazan PKK/YPG’liler ise büyük oranda varlıklarını koruyor. Türk ordusu, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor. Barış Pınarı’nın işaret fişeği olacak hava harekâtı ve eşzamanlı yürütülecek obüs/tank atışları için koordinatlar tamamlandı. PKK üsleri, karargahları, eğitim yerleri ve silah depoları tek tek belirlendi. Terör hedeflerine yönelik yoğun bombardıman sonrası TSK ile Suriye Milli Ordusu, Akçakale-Ceylanpınar’ın karşısında en az 32 kilometre derinlikte operasyon icra edecek.

MSB, “Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.” mesajını önceki harekatlara katılan tankların görüntüsü eşliğinde paylaştı.

ÖLÜRSEM ŞEHİT KALIRSAM GAZİ

Harekât için bütün hazırlıkların tamamlandığını bir kez daha duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , “TSK sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla mücadeleye hazırdır.” açıklaması yaptı. MSB bir başka paylaşımında da “TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.” mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise güvenli bölgenin mutlaka oluşturulacağını belirterek şu mesajı verdi: “Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Türkiye kendi yolunu kendi belirler. Türkiye, hiçbir şartta sınırlarının yanı başında terör koridoru ya da terör devleti oluşturulmasına müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun.”

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ARAZİ DÜMDÜZ ÖSO DAHA EĞİTİMLİ

Bölge haritası

Sınır hattında ilk olarak 120, sonrasında 450 kilometrelik bölgenin teröristlerden temizleneceği Barış Pınarı, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu olacak. Fırat’ın doğusunda arazi yapısı ve iklim koşullarının Mehmetçik için avantaj olduğu belirtiliyor. Çünkü sözkonusu bölge, dağlık Afrin’in aksine dümdüz bir yapıya sahip ve meskûn mahaller de sınırda bulunuyor. TSK obüslerinin 40 kilometrelik menziliyle hava harekâtına bile gerek bırakmayacak olması da teröristlerin imhasını kolaylaştırıyor. Obüslere ek olarak çok namlulu roket atar mermileri 100 kilometreye kadar istenen hedefi vurabiliyor. Mehmetçiğin arazideki yoldaşı Suriye Milli Ordusu ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına nazaran daha eğitimli durumda. Tüm bu unsurların Barış Pınarı’nı önceki operasyonlardan daha kolay hale getirmesi bekleniyor. Öte yandan ABD’lilerle irtibat için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, operasyon süresince çalışır durumda olacak. Misyonu değiştirilen merkez, sahada olası kazaların önlenmesi ve gelişen durumlara karşı alınması gereken tedbirlere yoğunlaşacak.

Komando akını

Milli Savunma Bakanlığı’nın ‘Engel tanımaz aşarız’ başlığıyla yayınladığı videoda Mehmetçiğin zorlu eğitim süreci gözler önüne serildi.

Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alacak özel birliklerin sınır hattına intikali sürüyor. Türkiye’nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay’a gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa yönüne doğru ilerledi. Bir grup komando ise bölgeye otobüslerle sevk edildi.

Coşkulu karşılama

Vatandaşlar Mehmetçik'i uğurladı.

Şanlıurfa’ya çeşitli illerden gelen askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, sınır hattındaki Akçakale ilçesine akşam saatlerinde ulaştı. Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

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Branda çekip mevzi kazıyorlar

PKK'lılar evlerin camlarını brandalar ile kapatıyor.

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İş makineleri de kazılara devam ediyor. Rasulayn’ın merkezinden çıkan bazı kamyonların sınıra hafriyat getirip boşalttıkları görülüyor.

Suriye’de PKK’lı teröristler Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn’da ABD askerleri çekilmesine rağmen faaliyetlere ara vermedi. İşgal hattındaki bölgede ev baskınları ve gençleri zorla askere alma faaliyetini yoğunlaştıran örgüt, TSK operasyonlarına karşı panik halinde bir dizi ‘savunma’ önlemine başvuruyor. Bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensupları iş makineleriyle kazı yapmaya devam ediyor. Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

13 terörist daha

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denilirken akşam saatlerinde Hakkari kırsalındaki hava destekli operasyonda ise 4 terörist daha öldürüldü.Böylece dünkü bilanço 13’e yükseldi.

Canınız bize emanet

Suriye Milli Ordusu

Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonda TSK ile omuz omuza çatışacak olan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı öncesi bölge halkına çağrıda bulundu. Hem halka hem de PKK’nın kandırdığı ve zorla silah altına aldığı insanlara seslenen Milli Ordu Genelkurmay Başkanı Selim İdris, “PKK zulmüne maruz kalan yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz bize güvensin. Kendi evlatları toprakları için ve özgürlük adına yeniden dönüyor. Onlar sizin savunma kalkanlarınız ve zulme karşı kılıçlarınızdır. İşgal hattında yaşayan tüm sivillerin canları, malları ve namus ve dinleri emanetimizdir” dedi. İdris imzalı bildiride ayrıca şu çağrı yapıldı: “PKK/YPG safında bulunanlar: Örgütü terk edin. İmkan bulanlar bize katılsın ya da örgütten ayrılarak bir yere sığınsınlar.” Bu arada Milli Ordu mensubu binlerce asker dün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinden Münbiç’e intikal etti.

PKK Esed’e koştu

Terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin “Türkiye’ye karşı sizi korumayacağız” açıklamasının ardından kendine yeni ‘koruyucu’ arama telaşına düştü. Terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi, “Daha önce düşünmeyeceğimiz şeyi düşünüyoruz. Bu saldırı karşısında Suriyeli lider Beşar Esed ile ittifak yapabiliriz” dedi. Cezaevindeki DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakmakla ABD ve Avrupa’yı da tehdit eden Abdi, “DEAŞ üyelerinin tutukluluğuyla görevli savaşçılar sınır hattında savunmaya geçti. ABD, Türkiye saldırısı için yolu açması sonrası DEAŞ tutuklularına göz kulak olmak artık ikincil önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı. PKK elebaşlarından Mustafa Bali de benzer ifadelerle Şam’a mesaj yolladı. ABD ile birlikte yüzde 30’unu işgal ettikleri toprakların ‘Suriye toprağı’ olduğunu hatırlayan Bali, “Sınır savaşı olduğu zaman Suriye’nin topraklarını savunuyoruz.

Suriye topraklarının savunulması da milli bir görevdir. İsmi ne olursa olsun kendini Suriye milliyetçisi olarak gören rejim, muhalefet ya da DSG (PKK) olsun bu toprağı savunmak herkesin milli bir görevidir. Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız” diye konuştu. Bali de Ferhad Abdi gibi rejimi DEAŞ’la tehdit etti: “DEAŞ krizden istifade ederek saldırılar düzenleyebilir.” PKK, geçen yıl da Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında rejimle Afrin’e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.