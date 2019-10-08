Dünya MSB Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı paylaşımında, Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Öte yandan paylaşımda, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güvenli Bölge Harekâtı için hazır olduklarını duyurdu.

MSB tarafında yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadelerine yer verildi.

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