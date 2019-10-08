MSB: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güvenli Bölge Harekâtı için hazır olduklarını duyurdu.

MSB tarafında yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.

🇹🇷 pic.twitter.com/qK6KFcZH5X REKLAM 8 Ekim 2019

Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.

🇹🇷 pic.twitter.com/qK6KFcZH5X REKLAM 8 Ekim 2019

Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.

🇹🇷 pic.twitter.com/qK6KFcZH5X REKLAM 8 Ekim 2019