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AVRUPA

Batılı uzmanlar: Orta Asya ülkeleri Türkiye'ye artık daha dikkatle bakmaya başladı

Dağlık Karabağ'daki 28 yıldır devam eden işgali sonlandıran çatışmaların ardından Türkiye'nin bölgesel etkisi bütün dünyada konuşuluyor. Bugüne kadar Rusya'nın ABD ve Fransa gibi ülkelere dahi taviz vermediği Kafkaslar'da Türkiye'nin üstlendiği başat rol özellikle Batılı uzmanların da dikkatini çekiyor. Amerikan Jamestown Foundation'da bir makale kaleme alan Avrasya Uzmanı Paul Goble, Türkiye'nin artan etki gücünden Rusya'nın çok endişeli olduğunu belirterek, "Kazakistan,Kırgızistan ve Özbekistan, bölgedeki kuvvetler dengesinde Türkiye'nin lehine olan değişimi gördü ve Ankara'ya dikkatle bakmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye'nin Kafkaslar'daki askeri ve siyasi hamleleri Rusya ve İran gibi ülkeleri oldukça rahatsız etti.

SİHA'ların etkin bir şekilde rol aldığı ve Türk savunma sanayisinin çok önemi bir sınav verdiği Dağlık Karabağ'daki çatışması bölgede yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI MOSKOVA'YI CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞELENDİRİYOR"

ABD merkezli Jamestown Foundation'da bir makale kaleme alan Avrasya Uzmanı Paul Goble, Sovyetler Birliği'nin eski hakimiyet alanı olan Güney Kafkasya'da Türkiye'nin rol üstlenmesinin Moskova'yı ciddi şekilde endişelendirdiğini yazdı.

Rusya'nın daha önce Türk askerinin Azerbaycan'da varlık göstermesine tahammül edemediğini hatırlatan Goble, şu ifadelere yer verdi:

  • "Azerbaycan şimdi açıkça Türkiye'nin müttefiki ve topraklarında Türk askeri güçleri var, Rusya daha önce buna asla izin vermeyeceğini söylemişti. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, bölgedeki kuvvetler dengesinde Türkiye'nin lehine olan değişimi gördü ve Ankara'ya dikkatle bakmaya başladı. Rusya Federasyonu içerisindeki Tatarlar, Azerbaycan ve Türkiye yanlısı bir protesto düzenlediler."

MOSKOVA MEYDAN OKUMA İLE KARŞILAŞABİLİR

Türkiye ile Orta Asya ülkelerinin mevcut durumda 'ortak bir dürtü' ile hareket etmelerinin pek mümkün olmadığını ifade eden Goble, "Yine de Sovyet sonrası bölgede Moskova'ya meydan okumayla karşılaşabileceği bir Türk nüfusu bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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