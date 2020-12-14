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Dünya Washington Post İddialı bir Türkiye Rusyanın arka bahçesine doğru ilerliyor
AMERİKA

Washington Post: İddialı bir Türkiye Rusya'nın arka bahçesine doğru ilerliyor

Türkiye'nin askeri desteği ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmasının jeopolitik etkileri tartışılmaya devam ediyor. ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Kafkaslar'daki gelişmelere ilişkin, "İddialı bir Türkiye, Rusya'nın arka bahçesine doğru ilerliyor. Türkiye'nin Azerbaycan'a güçlü askeri desteği sonrası Ruslar hoşnut olmasa da tercih yapmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuşma yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuşma yapmıştı.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması ile ilgili dikkati çeken bir analiz yayınladı.

"İddialı bir Türkiye Rusya'nın arka bahçesine doğru ilerliyor" başlıklı analizde, şu ifadeler yer aldı:

  • "Kremlin'in özel etki alanı olarak gördüğü bir bölgeye Türkiye'nin girmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasındaki kavşakta güçlü bir oyuncu haline getirme çabasının bir simgesiydi"

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında ve Azerbaycan'ın zafer elde etmesinde Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken analizde, "Erdoğan, Türk SİHA'larının da sergilendiği askeri geçit törenini onur konuğuydu" denildi.

Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi
DÜNYA
Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

"TÜRKİYE HİÇ BU KADAR KÜRESEL ETKİ ALANINA SAHİP DEĞİLDİ"

Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekmişti.

Türk askerinin Suriye, Katar, Irak, Somali ve Balkanlar'da varlık gösterdiği ifade edilen yazıda, "Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" değerlendirmesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
OYNAT 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.


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