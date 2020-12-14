Washington Post: İddialı bir Türkiye Rusya'nın arka bahçesine doğru ilerliyor

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması ile ilgili dikkati çeken bir analiz yayınladı.
"İddialı bir Türkiye Rusya'nın arka bahçesine doğru ilerliyor" başlıklı analizde, şu ifadeler yer aldı:
- "Kremlin'in özel etki alanı olarak gördüğü bir bölgeye Türkiye'nin girmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasındaki kavşakta güçlü bir oyuncu haline getirme çabasının bir simgesiydi"
Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında ve Azerbaycan'ın zafer elde etmesinde Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken analizde, "Erdoğan, Türk SİHA'larının da sergilendiği askeri geçit törenini onur konuğuydu" denildi.
"TÜRKİYE HİÇ BU KADAR KÜRESEL ETKİ ALANINA SAHİP DEĞİLDİ"
Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekmişti.
Türk askerinin Suriye, Katar, Irak, Somali ve Balkanlar'da varlık gösterdiği ifade edilen yazıda, "Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" değerlendirmesi yer almıştı.