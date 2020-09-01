Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, Ankara'nın adımları da yakından takip ediliyor.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Washington Post'un Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri varlığını gösterdiği harita.

Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Türkiye'nin en büyük askeri operasyonunu Suriye'de gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

OYNAT 00:00 PKK dört bir koldan çembere alındı: Mikro cerrahi operasyonların perde arkası Türkiye, 9 Haziran Salı gününe 'düzenlenen son operasyonlarla yurt içinde 445 terörist kaldı' haberiyle uyandı. Bu durum Türkiye'nin terör mücadelede geldiği başarılı noktayı bir kez daha gözler önüne seren önemli bir açıklamaydı. İlk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren terör örgütü PKK, 36 yıl sonra geldiği noktada en zayıf günlerini yaşıyor. Peki Türkiye terörle mücadelede bu başarıyı nasıl sağladı? Gelin detaylarına birlikte bakalım.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



