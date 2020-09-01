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Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

Washington Post gazetesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekti. Türk askerinin Suriye, Katar, Irak, Somali ve Balkanlar'da varlık gösterdiği ifade edilen yazıda, "Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, Ankara'nın adımları da yakından takip ediliyor.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Washington Post'un Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri varlığını gösterdiği harita.
  • Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Türkiye'nin en büyük askeri operasyonunu Suriye'de gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

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